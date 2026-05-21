الأنبا جوزيف يصلي القداس الإلهي لعيد الصعود بكنيسة الشهيد أبي سيفين والأنبا مقار بالتجمع

صلى، اليوم، نيافة الأنبا جوزيف، أسقف إيبارشية ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وملاوي، والنائب البابوي لإيبارشية جنوب أفريقيا وموزمبيق، القداس الإلهي لعيد الصعود المجيد بكنيسة الشهيد أبي سيفين والأنبا مقار بالتجمع الأول، وسط حضور من شعب الكنيسة الذين شاركوا في أجواء روحية مملوءة بالفرح والتسبيح.

وشارك نيافته في صلاة القداس الآباء الكهنة: القس بولا عيسى، والقس أنطونيوس سعد الله، والقس فيلوباتير موريس، حيث سادت أجواء من السلام والروحانية والفرح بعيد الصعود المجيد، وارتفعت الصلوات والتسابيح في مشهد إيماني مهيب يعكس عمق الحياة الروحية ووحدة الكنيسة.

كما ألقى نيافته كلمة روحية عن معاني عيد الصعود المجيد وأهميته في حياة المؤمن، مؤكدًا أن صعود السيد المسيح إلى السماء هو عربون رجائنا الأبدي ودعوة دائمة لرفع القلب والفكر نحو السماويات، والثبات في الحياة الروحية والشهادة للمسيح بالمحبة والإيمان.

وفي ختام القداس، حرص نيافته على لقاء أبناء الكنيسة في روح أبوية مملوءة بالمحبة، مقدمًا لهم التهنئة بعيد الصعود المجيد، ومشجعًا الجميع على التمسك بالحياة الكنسية والمواظبة على الصلاة والشركة الروحية، سائلًا الله أن يملأ قلوب الجميع بسلامه وفرحه السماوي.