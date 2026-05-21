أزمة تنسيق رياض الأطفال بالجيزة تتفاقم.. آلاف الأسر تنتظر التسكين و4000 طفل بلا مقاعد

تواصل أزمة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات «التجريبية» بمحافظة الجيزة تصاعدها، بعد استمرار عدم تسكين آلاف الأطفال رغم مرور أشهر على انتهاء مرحلة التقديم.

وكشفت أماني الشريف، مؤسس اتحاد المدارس التجريبية، خلال برنامج «اليوم هنا القاهرة» الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن الأزمة ما زالت قائمة وتمس أكثر من 4000 طفل تقدموا للتنسيق في يونيو 2025، دون حصولهم على أماكن حتى الآن.

النتائج النهائية للتسكين

وأوضحت أن أولياء الأمور يعيشون حالة من القلق والاستياء بسبب تأخر إعلان النتائج النهائية للتسكين، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي، مشيرة إلى أن إدارة الهرم التعليمية تعد الوحيدة التي تمكنت من التعامل مع الأزمة بشكل أكثر تنظيمًا، بينما لا تزال باقي إدارات الجيزة تواجه تحديات في توفير أماكن للطلاب.

وأضافت أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة طلبت من بعض أولياء الأمور تعديل رغباتهم واختيار مدارس في مناطق بعيدة مثل أطفيح والشيخ زايد، وهو ما وصفته بأنه حل غير عملي نظرًا لبعد المسافات وصعوبة التنقل اليومية.

وأكدت أن الأسر تطالب بحلول عاجلة وعادلة تضمن إلحاق الأطفال بمدارس قريبة من محل إقامتهم، خاصة أن جميع المتقدمين التزموا بالإجراءات المطلوبة وقدّموا أوراقهم في المواعيد المحددة.

وضع آلية واضحة ونهائية

وتتزايد دعوات أولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة بضرورة تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل، لوضع آلية واضحة ونهائية لتسكين الأطفال داخل المدارس الرسمية للغات بمحافظة الجيزة، بما يحقق العدالة ويخفف الضغط عن آلاف الأسر المتضررة.