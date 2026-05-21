محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون مشترك مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف دعم وتطوير البنية التحتية

في إطار توجيهات الدولة بالتوسع في مشروعات البنية التكنولوجية وتحسين خدمات الاتصالات، وقع المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك لدعم وتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات وتحسين جودة خدمات الهاتف المحمول بمختلف أنحاء المحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

ويهدف البروتوكول إلى إتاحة إنشاء وتطوير البنية الأساسية لشبكات التليفون الأرضي والمحمول من خلال الاستفادة من المواقع و المنشآت التابعة للمحافظة في دعم خطط تحسين خدمات الاتصالات وخاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية أو حركة متزايدة أو احتياجًا لتطوير الشبكات، بما يحقق تحسين جودة التغطية وكفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت داخل المحافظة. كما يشمل التعاون التنسيق مع شركات الاتصالات المرخص لها، ومنها الشركة المصرية للاتصالات، واورنج، وفودافون، واتصالات إي آند مصر، وفقًا للقوانين والضوابط المنظِمة الصادرة عن الجهات المختصة، بما يضمن تنفيذ الأعمال بأحدث المعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

وأكد السيد محافظ الإسكندرية أن البروتوكول يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البنية الرقمية بالمحافظة ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات الذكية المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى رفع كفاءة التغطية وتحسين جودة الشبكات. كما وجه السيد المحافظ الأستاذ محمد صلاح، سكرتير عام المحافظة، بتذليل أي معوقات قد تواجه الشركات أثناء تنفيذ الأعمال، وتسريع وتيسير الإجراءات، مؤكدًا أن هذا البروتوكول، الذي يستهدف تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت للمواطنين بالإضافة إلى التوسع في فرص الاستثمار، يُعد بمثابة مشروع قومي.

ووجه محافظ الإسكندرية الشكر لوزارة الاتصالات على دعمها لهذا البروتوكول، الذي يأتي اتساقًا مع حرص الدولة المصرية على تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى التي تعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز فرص الاستثمار في مدينة الإسكندرية، خاصة أنها عاصمة مصر الثانية وتمتلك مقومات استثمارية هائلة.

ومن جانبه، أكد *المهندس/ محمد شمروخ*، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار الدور التنظيمي للجهاز في دعم تطوير البنية الأساسية لخدمات الاتصالات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تعزيز التعاون مع المحافظات والجهات المعنية لتيسير الإجراءات التنفيذية المرتبطة بمد وتطوير شبكات الاتصالات، بما يضمن سرعة تنفيذ خطط التغطية ورفع كفاءة الشبكات في مختلف المناطق. كما أضاف أن الجهاز يحرص على التنسيق المستمر مع شركات الاتصالات المرخص لها لتذليل المعوقات وتسريع وتيرة ضخ الاستثمارات في البنية الأساسية، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية والتنظيمية المعتمدة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

شهد توقيع البروتوكول السيد/ محمد صلاح، سكرتير عام المحافظة، و اللواء/ محمد أحمد سعيد نائب رئيس الجهاز للبنية التحتية والطيف الترددي، واللواء/ محمد الريدي نائب رئيس الجهاز للشؤون المالية والإدارية، والمهندس/ محمد إبراهيم النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي للجهاز، بالإضافة إلى ممثلي شركة الاتصالات الأربع العاملة بالسوق المصري؛ وهم: الأستاذ أيمن السعدني رئيس قطاع الشؤون الخارجية بشركة فودافون مصر ، والأستاذة/ رانيا غريب نائب رئيس شركة اورنج مصر للشؤون التنظيمية والقانونية، والأستاذ /محمد العمروسي رئيس قطاع الشؤون الحكومية بشركة إي آند مصر، والمستشار/ شريف بدوي رئيس قطاع الشؤون التنظيمية والحكومة والعلاقات الحكومية بالشركة المصرية للاتصالات.