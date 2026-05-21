تامر حسني يمازح أحمد فلوكس: لا عاشت ولا كانت اللي تعمل فيك كده

علق الفنان تامر حسني على فيديو نشره الفنان أحمد فلوكس، ظهر فيه وهو يغني على أنغام أغنيته حضن الغريب.

ويقول مقطع الأغنية:"كان بيشوفنا بيجري علينا، كان الدفا والنور لعنينا وفي لحظة راح ولا جاش، بقى دلوقتي يشوفنا يا قلبي وكأنه ما شفناش، وهيدور على الحنان والحب بتاع زمان ما هيلقى زينا.. مهما يروح أو يغيب برضه حضن الغريب مش زي حضننا".

ومازح تامر حسني أحمد فلوكس وعلق على الفيديو وكتب:"مين دي يا صاحبي دي لا عاشت ولا كانت هي تطول".

رد أحمد فلوكس

من ناحيته رد أحمد فلوكس، وكتب: "واحشني يا صاحبي ربي يحفظك أنت والأولاد وأشوفك دائمًا ناجح يا رفيق العمر".

من جانب آخر، كان قد تداول فيديو للفنان أحمد فلوكس خلال حضوره ومشاركته في إحدى المقارئ في أحد مساجد الغردقة، بالتزامن مع أول أيام الشهر الهجري ذي الحج