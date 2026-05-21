سامي الشيخ: الحشاشين نقطة تحول.. ومصر مختلفة عن أي نجاح تاني

كشف الفنان سامي الشيخ عن كواليس مشاركته في مسلسل الفرنساوي، مؤكدًا أنه تحمس للعمل منذ اللحظة الأولى بسبب طبيعة المجتمع الذي يقدّمه، موضحًا أن المسلسل لا يعتمد فقط على الإثارة أو الصدامات التقليدية، بل يتناول جوانب نفسية وإنسانية مختلفة.

وأضاف سامي الشيخ، خلال حديثه مع الإعلامية زهرة رامي في برنامج سيبها دايرة عبر راديو إنرجي 92.1، أنه لا يمانع تقديم دور “إرهابي” إذا كان يحمل أبعادًا درامية حقيقية، لكنه لا ينجذب إلى أدوار “الشبيحة”، قائلاً: “ممكن أعمل دور إرهابي، لكن معملش دور شبيح لأنه لا يستهواني”.

‎وأشار إلى أنه خضع لتدريبات مكثفة استمرت 3 أشهر على ركوب الخيل واستخدام السلاح استعدادًا للدور، لافتًا إلى أنه يرفض تقديم أي مشاهد تتضمن عنفًا ضد المرأة “العادية”، بحسب وصفه.

كما تحدث سامي الشيخ عن ردود الفعل التي تلقاها بعد عرض العمل، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع هذا التفاعل الكبير من الجمهور، وقال: “كنت متخيل إن الناس هتكره الشخصية”.

‎وعن نجاحه الفني، أوضح أن مشاركته في مسلسل الحشاشين كانت نقطة تحول مهمة، مضيفًا: “شوفت النجاح في مصر بعد الحشاشين، ومهما تشوف نجاح في العالم، مفيش زي مصر.. النجاح هنا ليه طعم تاني”.

ومسلسل الفرنساوي بطولة عمرو يوسف، سامي الشيخ، والعمل من تأليف وإخراج ادم عبد الغفار. وإنتاج كايرو فيلمز للمنتج وسام سيف الإسلام.