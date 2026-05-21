موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

يشهد ملف موعد زيادة المعاشات 2026 اهتمامًا واسعًا من ملايين المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة بعد إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبكير صرف معاشات يونيو لنحو 11.5 مليون مواطن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات قبل حلول عيد الأضحى المبارك.



تبكير صرف معاشات يونيو 2026 رسميًا

في بشرى سارة لأصحاب المعاشات، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا تبكير موعد صرف معاشات يونيو 2026، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026 بدلاً من الموعد التقليدي في اليوم الأول من شهر يونيو.



وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير السيولة النقدية للمواطنين قبل عيد الأضحى المبارك، خاصة مع ارتفاع معدلات الإنفاق خلال موسم العيد واحتياجات الأسر المصرية.

وأوضح أن الهيئة وضعت خطة متكاملة لضمان سهولة صرف المعاشات وتقليل الزحام أمام منافذ الصرف المختلفة، مع توفير وسائل إلكترونية متعددة تسهل حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية بأمان وسرعة وكرامة.

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميًا

يتساءل ملايين المواطنين عن موعد زيادة المعاشات 2026، خاصة مع اقتراب بدء العام المالي الجديد، وسط توقعات بإقرار زيادة جديدة لتحسين دخول أصحاب المعاشات ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.



وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تطبيق زيادة المعاشات الجديدة سيكون رسميًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وهو الموعد الثابت الذي لا يتغير ولا يتأخر.

وينص القانون على صرف زيادة سنوية لأصحاب المعاشات بنسبة تصل إلى 15% كحد أقصى، على أن يتم تحديد النسبة النهائية وفقًا للدراسات الاكتوارية الدقيقة ومعدلات التضخم الحالية والقدرة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية.

ورغم أن معاشات يونيو لن تشمل هذه الزيادة (لأنها ستصرف بالقيم الحالية)، فإن أصحاب المعاشات يترقبون بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة الجديدة التي سيتم تطبيقها بداية من معاشات يوليو المقبل.

كيف يتم تحديد زيادة المعاشات؟

تعتمد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على مجموعة من العوامل الاقتصادية والتأمينية الدقيقة عند تحديد موعد زيادة المعاشات 2026 ونسبتها الفعلية، ومن أبرز هذه العوامل:

معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق.

قدرة صناديق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالالتزامات الحالية والمستقبلية.

معدلات النمو الاقتصادي للدولة.

أعداد المستفيدين من المعاشات (الذين يصلون إلى 11.5 مليون مواطن).

حجم الاشتراكات التأمينية الشهرية للعاملين.

العوائد الاستثمارية لصناديق المعاشات والأموال المستثمرة.

وأكدت الهيئة أن الهدف الأساسي من الزيادة السنوية هو مساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.



11.5 مليون مستفيد من صرف معاشات يونيو

يستفيد من قرار تبكير صرف معاشات يونيو نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين (ورثة المتوفين) على مستوى الجمهورية.

ويأتي القرار ضمن جهود الدولة المستمرة والدؤوبة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة لكبار السن وأصحاب المعاشات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.

كما تسعى الحكومة من خلال تبكير صرف المعاشات إلى تنشيط الأسواق المحلية قبل عيد الأضحى، عبر توفير سيولة نقدية مبكرة للمواطنين تساعدهم على شراء احتياجات العيد من ملابس وأضاحي وحلوى وزيارات عائلية.

أماكن صرف معاشات يونيو 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل متنوعة ومتعددة لصرف المعاشات، لتقليل الزحام وتسهيل الخدمة على المواطنين، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك المختلفة.

فروع البنوك الحكومية والخاصة، حيث يمكن لأصحاب المعاشات التوجه إلى أقرب فرع.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات والمدن والقرى.

المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة لمن يفضلون المعاملات الرقمية.

منافذ الدفع الإلكتروني المختلفة المنتشرة في الأسواق.

وأكدت الهيئة أن جميع هذه المنافذ ستكون جاهزة لاستقبال أصحاب المعاشات اعتبارًا من 24 مايو، مع استمرار عمليات الصرف بصورة منتظمة خلال الأيام التالية.

رابط الاستعلام عن المعاشات

أتاحت الهيئة خدمة إلكترونية مجانية تتيح للمواطنين الاستعلام عن قيمة المعاش وموعد الصرف باستخدام الرقم القومي فقط.

ويمكن الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اختيار أيقونة "صاحب معاش" من القائمة الرئيسية.

الضغط على "الخدمات التأمينية".

اختيار "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على زر "استعلام".

وتظهر بعد ذلك جميع البيانات الخاصة بالمعاش وقيمة المستحقات التفصيلية وموعد الصرف المؤكد.



بنك ناصر يطلق خدمة صرف المعاش مقدمًا

بالتزامن مع الحديث عن موعد زيادة المعاشات 2026، أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق خدمة جديدة تتيح لأصحاب المعاشات صرف المعاش مقدمًا قبل موعده الرسمي.

وتسمح الخدمة للعميل بالحصول على جزء أو كامل قيمة المعاش مقدمًا بدون فوائد أو أرباح، مع تحصيل رسوم إدارية بسيطة فقط، مما يخفف الأعباء المالية على أصحاب المعاشات في الظروف الطارئة.

وأكد بنك ناصر أن الخدمة متاحة خلال الفترة من يوم 15 وحتى يوم 29 من كل شهر، بهدف توفير سيولة نقدية عاجلة للمواطنين الذين يحتاجون إلى أموال قبل موعد الصرف الرسمي.

صرف حتى 100% من قيمة المعاش

أوضح مسؤولو بنك ناصر الاجتماعي أن الخدمة الجديدة تسمح بصرف ما يصل إلى 100% من قيمة المعاش مقدمًا دفعة واحدة، وهو ما يمنح أصحاب المعاشات مرونة كبيرة في تلبية احتياجاتهم المالية الطارئة.

وأضاف البنك أن قيمة المبلغ المصروف يتم خصمها تلقائيًا عند تحويل المعاش الجديد في الشهر التالي، وذلك لضمان انتظام الخدمة واستدامتها وعدم تراكم المديونيات على العملاء.

لماذا يترقب المواطنون زيادة المعاشات؟

يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد زيادة المعاشات 2026 بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية والعالمية، مما يجعل الزيادة السنوية مصدر دعم مهم وأساسي لأصحاب المعاشات ذوي الدخل الثابت.

ويطالب اتحاد أصحاب المعاشات بضرورة أن تكون الزيادة الجديدة مناسبة لمعدلات التضخم الحالية، حتى تساعد المواطنين فعليًا على مواجهة أعباء الحياة اليومية وغلاء الأسعار.

كما يطالب البعض بصرف دعم استثنائي إضافي لأصحاب المعاشات، أسوة بالزيادات التي حصل عليها العاملون بالدولة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة.



نصائح مهمة قبل صرف المعاشات

وجهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة للمواطنين قبل صرف معاشات يونيو 2026، أبرزها:

تحديث البيانات الشخصية لدى الهيئة (رقم الهاتف، العنوان، رقم الحساب البنكي).

استخدام ماكينات ATM والمحافظ الإلكترونية لتجنب الزحام والانتظار في طوابير طويلة.

عدم التكدس أمام مكاتب البريد في الأيام الأولى، حيث يمكن الصرف في أي وقت خلال الشهر.

متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الاحتفاظ بإيصال الصرف لمراجعة أي استحقاقات لاحقة.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها في تطوير خدمات أصحاب المعاشات وتحسين وسائل الصرف الإلكتروني بما يضمن راحة المواطنين وكرامتهم.