البنك المركزي يثبت سعر الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض

أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله، تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون تغيير للمرة الثانية علي التوالي.

سعر الفائدة بعد القرار

وأبقت لجنة السياسات النقدية علي الفائدة وتحديدا سعر عائد الإيداع عند 19% و الإقتراض لليلة واحدة عند 20% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.

تم الإبقاء علي سعري الإئتمان والخصم عند 19.5%.

قال البنك المركزي المصري إن قرار تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين.