اتحاد الكرة يعتمد لائحة القيد الجديدة للموسم المقبل.. 5 أجانب وحد أقصى للإعارات وإلزام بتوثيق عقود المدربين

إسلام مقلد

اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم لائحة وتعليمات القيد الخاصة بالموسم الكروي 2026-2027، والتي تضمنت عددًا من القرارات الجديدة المتعلقة بقوائم اللاعبين، والانتقالات، والجوانب المالية والتنظيمية داخل الأندية.

5 لاعبين أجانب فقط في كل نادٍ

وشهدت اللائحة الجديدة تحديد عدد اللاعبين الأجانب بـ5 لاعبين فقط لكل نادٍ، سواء على مستوى الفريق الأول أو المراحل السنية، في خطوة تستهدف تنظيم ملف المحترفين داخل المسابقات المحلية.

 

انطلاق فترة الانتقالات الصيفية 21 يونيو

كما حدد اتحاد الكرة يوم 21 يونيو المقبل موعدًا رسميًا لانطلاق فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، وسط ترقب لتحركات الأندية في سوق التعاقدات.

 

رسوم مالية جديدة على الأندية

وتضمنت اللائحة إلزام كل نادٍ بسداد مبلغ 2.5 مليون جنيه لصالح منظومة التحكيم، ضمن خطة دعم وتطوير قطاع الحكام خلال الموسم المقبل.

كما ألزمت الأندية بسداد 100 ألف جنيه مخصصة لإجراءات وتحاليل المنشطات، في إطار تطبيق اللوائح المنظمة للمسابقات المحلية.

حد أقصى للإعارات

ووضعت اللائحة سقفًا لعدد الإعارات، بحيث لا يحق لأي نادٍ إعارة أكثر من 6 لاعبين كحد أقصى خلال الموسم، بهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الفني داخل الفرق.

 

توثيق عقود المدربين إلزامي

وشدد اتحاد الكرة في تعليماته الجديدة على ضرورة توثيق عقود الأجهزة الفنية والمدربين بشكل رسمي، لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف وتجنب الأزمات التعاقدية التي شهدتها المواسم الماضية.

وتأتي هذه القرارات ضمن استعدادات اتحاد الكرة للموسم الجديد، في ظل محاولات تطوير منظومة المسابقات وفرض مزيد من الانضباط الإداري والمالي داخل الأندية المصرية.

