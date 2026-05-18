اتحاد الكرة يستضيف مراسم قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027

في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يستضيف مقر الاتحاد المصري بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، مراسم سحب قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ومن المقرر أن تجري مراسم سحب قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في تمام الواحدة ظهر غد الثلاثاء 19 مايو الحالي بقاعة المؤتمرات بالاتحاد.

ومن المُقرر أن تُقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2027، في 3 دول، هي كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، في العام المقبل.

وأوضح كاف في بيان رسمي أنه تقرر إجراء قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بعد ظهر الثلاثاء 19 مايو 2026، الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي، داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالقاهرة، مصر.

وستُقام المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2027 يوم السبت الموافق 19 يونيو 2027، فيما تحدد للمباراة النهائية يوم السبت الموافق 17 يوليو 2027.

وسيشارك في التصفيات 48 فريقًا، بما في ذلك المنتخبات الثلاثة المضيفة، إذ ستحدد القرعة مسار التأهل إلى النهائيات، حيث سيضمن 24 منتخبًا تأهله إلى الحدث الكروي الأبرز في أفريقيا.

وسيتم توزيع الفرق الـ 48 على 12 مجموعة، تضم كل منها 4 منتخبات، وسيتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات، بينما سيتأهل منتخب إضافي من المجموعات التي تضم أحد المنتخبات المضيفة.

وستُقام التصفيات على مدار 3 فترات ضمن جدول مباريات فيفا الدولية، وذلك قبل النهائيات المقرر إقامتها في الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027.

وستقام أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027 في الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، فيما ستُقام الجولتين الثالثة والرابعة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، بينما تُقام الجولتين الخامسة والسادسة من 22 إلى 30 مارس 2027.