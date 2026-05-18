قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء ساخنة لمدة أسبوع.. متى تنتهي الموجة الحارة؟
وزيرة الإسكان: اهتمام رئاسي كبير بملف التنمية العمرانية والمدن الذكية
غدروا بيه.. كانوا بياكلوا فى بيته على طبلية واحدة واستدرجوه للمقابر وقتلوه.. ما الذي حدث بالغربية؟
القاهرة تستضيف قرعة أمم أفريقيا 2027.. ترقب كبير لمصير العمالقة وصدامات منتظرة .. اعرف تصنيفات المنتخبات بالكامل
مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في ملف المياه والمناخ استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة 2026
الدلتا الجديدة.. الصحراء تتحول إلى أكبر مشروع وتنموي وسلة غذاء.. تفاصيل
الحكومة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص
الاتحاد المصري يستضيف مراسم قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027
بعد وصولها لـ38 درجة.. الأرصاد عن تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة
بإشراف مصري فرنسي.. هاني سلامة يشارك في احتفالية مئوية يوسف شاهين بمهرجان كان السينمائي اليوم
تأجيل محاكمة قاتل زوجته عروس المنوفية إلى جلسة الغد للنطق بالحكم
مرتبات تصل 25 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بميناء دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأمتار الأخيرة.. دوريات تنتظر الحسم في ختام الجولات| آرسنال والزمالك الأبرز

الزمالك وارسنال
الزمالك وارسنال
القسم الرياضي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم بدء الجولة الأخيرة والحاسمة في العديد من دوريات العالم لتحديد هوية البطل الذي سيتوج ببطولة الدوري المصري والسعودي ودوري جنوب إفريقيا وآرسنال الإنجليزي.

وشهد الموسم الحالي تنافسًا شرسًا في ختام منافسات الدوريات بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والنصر والهلال في الدوري السعودي وماميلودي صنداونز وأورلاندو بايتس وآرسنال في الدوري الإنجليزي في دوري جنوب إفريقيا في ظل تقارب النقاط وسعي كلى المتنافسين في خطف لقب الدوري للموسم الحالي.

المنافسة على لقب الدوري المصري 
يشهد ختام الدوري المصري منافسات من العيار الثقيل في الجولة السابعة والأخيرة وتعد هذه الجولة واحدة من الأهم الجولات الماضية حيث ستحدد هوية البطل والمقرر لها يوم يوم غد الأربعاء.

ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي فيما يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا وتفصلهه نقطة وحيدة عن التتويج باللقب وهو المرشح بقوة حتى الوقت الراهن فيما يواجه بيراميدز نظيره سموحة.
ترتيب الدوري المصري

ويتصدر الزمالك جدوول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة ويليه بيراميدز برصيد 51 نقطة ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

الدوري السعودي
تشتد المنافسة على لقب الدوري السعودي في ظل تقارب النقاط وسعي كلى القريقان لخطف لقب الدوري السعودي (دوري روشن) للموسم الحالي.

تُختتم منافسات الدوري السعودي للموسم الحالي يوم الخميس 21 مايو حيث يخوض كل من فريقي النصر والهلال مبارتهم الأخيرة ضمن منافسات الجولة ال34 والحاسمة لتحديد هوية البطل للموسم الحالي.

ويتربع النصر على عرش جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد83 نقطة ويليه الهلال برصيد 81 نقطة.

دوري جنوب إفريقيا 
تختلف المنافسة في الدوري الجنوب إفريقي حيث أنهى ماميلودي صنداونز جميع مبارياته في حين يتبقى لنظيره أورلاندو بايتس مواجهة وحيدة مع نظيره أوربت كوليدج.

في حالة فوز أورلاندو بايتس يتوج رسميا بالبطولة للموسم الحالي أما إذا تعثر وخسر أو تعادل فيُهدي اللقب مباشرة لماميلودي صنداونز.
ويحتل ماميلودي صنداونز المركز الأول برصيد 68 نقطة فيما يليه أورلاندو بايتس في المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

الدوري الإنجليزي 

يحتاج فريق آرسنال إلى الفوز بمباراتيه المتبقيتين في الدوري ضد (بيرنلي) و(كريستال بالاس) ليتوج رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، دون النظر إلى نتائج منافسه المباشر.

حصد النقاط الست كاملة يرفع رصيد الجانرز إلى النقطة 85 وهو سقف نقاط يستحيل على مانشستر سيتي الوصول إليه.

فيما يعتبر تعثر فريق مانشستر سيتي إذا ما تعادل أو خسر في مبارياته المتبقية سوف تمنح آرسنال اللقب رسميا دون الحاجة لإنتظار الجولة الأخيرة.

الزمالك آرسنال صنداونز النصر الدوري المصري الدوري الإنجليزي دوري روشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

ترشيحاتنا

عصام الحضري

الكاف يعلن مشاركة عصام الحضري في قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027

يورتشيتش

6 رسائل.. ماذا قال يورتشيتش لـ نجوم بيراميدز قبل مواجهة سموحة؟

الاسماعيلي

خالد جلال: الدوري المصري سيفقد بريقه بهبوط الأندية الجماهيرية

بالصور

سبب خفي .. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الضغط المنخفض

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

للعزومات.. طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص

طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص

ضمن احتفالية «عرائس مصر – فرحة مصر».. تضامن الشرقية تجهز 6 عرائس

عرائس
عرائس
عرائس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد