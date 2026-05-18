الأمتار الأخيرة.. دوريات تنتظر الحسم في ختام الجولات| آرسنال والزمالك الأبرز

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم بدء الجولة الأخيرة والحاسمة في العديد من دوريات العالم لتحديد هوية البطل الذي سيتوج ببطولة الدوري المصري والسعودي ودوري جنوب إفريقيا وآرسنال الإنجليزي.

وشهد الموسم الحالي تنافسًا شرسًا في ختام منافسات الدوريات بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والنصر والهلال في الدوري السعودي وماميلودي صنداونز وأورلاندو بايتس وآرسنال في الدوري الإنجليزي في دوري جنوب إفريقيا في ظل تقارب النقاط وسعي كلى المتنافسين في خطف لقب الدوري للموسم الحالي.

المنافسة على لقب الدوري المصري

يشهد ختام الدوري المصري منافسات من العيار الثقيل في الجولة السابعة والأخيرة وتعد هذه الجولة واحدة من الأهم الجولات الماضية حيث ستحدد هوية البطل والمقرر لها يوم يوم غد الأربعاء.

ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي فيما يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا وتفصلهه نقطة وحيدة عن التتويج باللقب وهو المرشح بقوة حتى الوقت الراهن فيما يواجه بيراميدز نظيره سموحة.

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر الزمالك جدوول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة ويليه بيراميدز برصيد 51 نقطة ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

الدوري السعودي

تشتد المنافسة على لقب الدوري السعودي في ظل تقارب النقاط وسعي كلى القريقان لخطف لقب الدوري السعودي (دوري روشن) للموسم الحالي.

تُختتم منافسات الدوري السعودي للموسم الحالي يوم الخميس 21 مايو حيث يخوض كل من فريقي النصر والهلال مبارتهم الأخيرة ضمن منافسات الجولة ال34 والحاسمة لتحديد هوية البطل للموسم الحالي.

ويتربع النصر على عرش جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد83 نقطة ويليه الهلال برصيد 81 نقطة.

دوري جنوب إفريقيا

تختلف المنافسة في الدوري الجنوب إفريقي حيث أنهى ماميلودي صنداونز جميع مبارياته في حين يتبقى لنظيره أورلاندو بايتس مواجهة وحيدة مع نظيره أوربت كوليدج.

في حالة فوز أورلاندو بايتس يتوج رسميا بالبطولة للموسم الحالي أما إذا تعثر وخسر أو تعادل فيُهدي اللقب مباشرة لماميلودي صنداونز.

ويحتل ماميلودي صنداونز المركز الأول برصيد 68 نقطة فيما يليه أورلاندو بايتس في المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

الدوري الإنجليزي

يحتاج فريق آرسنال إلى الفوز بمباراتيه المتبقيتين في الدوري ضد (بيرنلي) و(كريستال بالاس) ليتوج رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، دون النظر إلى نتائج منافسه المباشر.

حصد النقاط الست كاملة يرفع رصيد الجانرز إلى النقطة 85 وهو سقف نقاط يستحيل على مانشستر سيتي الوصول إليه.

فيما يعتبر تعثر فريق مانشستر سيتي إذا ما تعادل أو خسر في مبارياته المتبقية سوف تمنح آرسنال اللقب رسميا دون الحاجة لإنتظار الجولة الأخيرة.