صن داونز في ورطة بسبب ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية، عن وقوع نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في ورطة بشأن ملعب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل فريق صن داونز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي، لملاقاة الجيش الملكي المغربي.

ووفقًا لتقارير جنوب إفريقية فإنه قد لا يتمكن نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي من إستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الجيش الملكي المغربي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

أوضحت التقارير أنه من المقرر أن يلعب فريق الرجبي المحلي وهو أحد المساهمين الرئيسيين في الملعب فى نفس يوم مباراة النهائي و من المحتمل لعب المباراة علي ملعب سوكر سيتي.