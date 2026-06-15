محمد أمين بن هاشم مديرا فنيا لـ مودرن سبورت

أعلن الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت التعاقد مع المغربي محمد أمين بن هاشم مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد.

وقال دكتور وليد دعبس في تصريحاته لبرنامج مودرن في المونديال، إنه تم التعاقد بشكل مع المدرب المغربي محمد أمين بن هاشم لتولي القيادة الفنية للفريق.

وتابع أن بن هاشم مدرب يمتلك سيرة ذاتية كبيرة وقاد العديد من الأندية الكبرى وأبرزهم الوداد المغربي وقادهم في كأس العالم للأندية 2025.

وأضاف أن التجربة المغربية ناجحة ولابد من الاستفادة منها في الوقت الحالي خاصة وأن مودرن سبورت سيظهر بشكل جديد ومختلف.