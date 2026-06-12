رسالة وداع من أبو جبل بعد انتهاء تجربته مع مودرن سبورت

وجه حارس المرمى محمد ابو جبل، رسالة لجمهوره بعد إعلانه انتهاء تعاقده مع نادي مودرن سبورت.

ونشر أبو جبل عبر حسابه على انستجرام رسالة قال فيها: “الحمد لله دائمًا وأبدًا، الحمد لله أولًا وآخرًا، الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله على انتهاء تعاقدي مع نادي مودرن سبورت، شكرًا لجميع زملائي اللاعبين والمدربين، وأسأل الله التوفيق في ما هو قادم".

وكان قد استقر نادي مودرن سبورت على إنهاء مشوار ثلاثة من لاعبيه مع الفريق، وهم الحارس محمد أبو جبل، والمدافعان محمود شعبان وخالد رضا، وذلك في إطار التحضيرات للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ووجهت إدارة مودرن سبورت الشكر للثلاثي على ما قدموه خلال فترة تواجدهم مع الفريق، متمنية لهم التوفيق في محطاتهم المقبلة.

الحارس محمد أبو جبل، صاحب الـ37 عامًا، فقد انضم إلى مودرن سبورت في عام 2025 قادمًا من البنك الأهلي، وخاض مع الفريق تجربة استمرت لموسم واحد.

وكان مودرن سبورت قد أنهى منافسات الدوري المصري في المركز التاسع ضمن مجموعة تفادي الهبوط، بعدما جمع 37 نقطة، ليبدأ مرحلة جديدة من إعادة ترتيب صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.