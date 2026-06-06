قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إيراني ينشر صور الدمار الذي خلفه الهجوم على قاعدة عسكرية في الكويت.. صور
محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بكورنيش المقطم.. صور
استشهاد وإصابة 21 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مدينة غزة
15 الف جنيه راتب.. وظائف خاليه لحديثي التخرج
وسط فرحة الأهالي.. محافظ الأقصر يفتتح وحدة طب أسرة البياضية بتكلفة 25 مليون جنيه
روجينا تحتفل بتخرج ابنتها عبر إنستجرام
ضبط منتحلة صفة طبيب.. الصحة تغلق مركز “منة فيت سيشن” بالشيخ زايد
استعادة الكهرباء الخارجية لمحطة زابوريجيا النووية بعد انقطاع دام 15 ساعة
الأوقاف: البرامج القرآنية والدعوية شهدت إقبالًا كبيرًا بمختلف المحافظات خلال يونيو
حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو
الضرائب: تخفيض الضريبة على المعدات والأجهزة الطبية لـ 5٪ بدلا من 14٪
كارثة قبل كأس العالم.. زلزال خماسية بلجيكا يفجر موجة غضب عارمة داخل تونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مودرن سبورت يعلن رحيل أبو جبل وشعبان وخالد رضا قبل انطلاق الموسم الجديد

مودرن سبورت
مودرن سبورت
حسن العمدة

استقر نادي مودرن سبورت على إنهاء مشوار ثلاثة من لاعبيه مع الفريق، وهم الحارس محمد أبو جبل، والمدافعان محمود شعبان وخالد رضا، وذلك في إطار التحضيرات للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ووجهت إدارة مودرن سبورت الشكر للثلاثي على ما قدموه خلال فترة تواجدهم مع الفريق، متمنية لهم التوفيق في محطاتهم المقبلة.

ثلاثي الفريق يرحلون رسمياً

ويعد خالد رضا، صاحب الـ36 عامًا، من العناصر التي انضمت إلى مودرن سبورت قادمًا من إنبي خلال عام 2023، فيما انتقل محمود شعبان، البالغ من العمر 31 عامًا، إلى صفوف الفريق في عام 2021 بعد رحيله عن الاتحاد السكندري.

أما الحارس محمد أبو جبل، صاحب الـ37 عامًا، فقد انضم إلى مودرن سبورت في عام 2025 قادمًا من البنك الأهلي، وخاض مع الفريق تجربة استمرت لموسم واحد.

وكان مودرن سبورت قد أنهى منافسات الدوري المصري في المركز التاسع ضمن مجموعة تفادي الهبوط، بعدما جمع 37 نقطة، ليبدأ مرحلة جديدة من إعادة ترتيب صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

نادي مودرن سبورت مودرن سبورت محمد أبو جبل محمود شعبان خالد رضا الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

منتخب مصر

الليلة .. موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات المجانية

ترشيحاتنا

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

سهام جلال

لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

بالصور

صحة الشرقية تنفذ 123 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لوك جديد| إيناس عز الدين تخطف الأنظار بفستان أصفر.. صور

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

إطلالة كاجوال جريئة.. ساندي تخطف الأنظار بقبعة حمراء

ساندي
ساندي
ساندي

هل تناول الفول يسبب الغباء؟.. أخصائي تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟

فيديو

الشهيد عقيد أح حازم إبراهيم حامد

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد