مودرن سبورت يعلن رحيل أبو جبل وشعبان وخالد رضا قبل انطلاق الموسم الجديد

استقر نادي مودرن سبورت على إنهاء مشوار ثلاثة من لاعبيه مع الفريق، وهم الحارس محمد أبو جبل، والمدافعان محمود شعبان وخالد رضا، وذلك في إطار التحضيرات للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ووجهت إدارة مودرن سبورت الشكر للثلاثي على ما قدموه خلال فترة تواجدهم مع الفريق، متمنية لهم التوفيق في محطاتهم المقبلة.

ثلاثي الفريق يرحلون رسمياً

ويعد خالد رضا، صاحب الـ36 عامًا، من العناصر التي انضمت إلى مودرن سبورت قادمًا من إنبي خلال عام 2023، فيما انتقل محمود شعبان، البالغ من العمر 31 عامًا، إلى صفوف الفريق في عام 2021 بعد رحيله عن الاتحاد السكندري.

أما الحارس محمد أبو جبل، صاحب الـ37 عامًا، فقد انضم إلى مودرن سبورت في عام 2025 قادمًا من البنك الأهلي، وخاض مع الفريق تجربة استمرت لموسم واحد.

وكان مودرن سبورت قد أنهى منافسات الدوري المصري في المركز التاسع ضمن مجموعة تفادي الهبوط، بعدما جمع 37 نقطة، ليبدأ مرحلة جديدة من إعادة ترتيب صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.