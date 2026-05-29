المقاولون يختتم مشواره في الدوري بثلاثية أمام مودرن سبورت

اختتم فريق المقاولون العرب مشواره في الدوري المصري الممتاز بفوز مستحق على مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مجموعة الهبوط.

وأقيمت المباراة على ملعب الجبل الأخضر، وشهدت تفوقًا واضحًا لأصحاب الأرض الذين نجحوا في فرض سيطرتهم مبكرًا على مجريات اللقاء.

وافتتح محمد عبد الناصر التسجيل للمقاولون العرب في الدقيقة السابعة، قبل أن يعزز مصطفى صبحي النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 14، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، عاد محمد عبد الناصر ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 82، بينما سجل يوسف جلال هدف مودرن سبورت الوحيد في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة، رفع المقاولون العرب رصيده إلى 38 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة الهبوط، فيما تجمد رصيد مودرن سبورت عند 37 نقطة في المركز السابع.