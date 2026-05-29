وزارة الداخلية تكشف حقيقة واقعة الاعتداء بين فنانتين داخل فندق بشرم الشيخ

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن استغاثة إحدى الفتيات واتهامها لإدارة الشركة التي تعمل بها، والمتعاقدة مع أحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بعدم اتخاذ موقف تجاه تعرضها للاعتداء بالضرب.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء باشرت فحص الواقعة فور تداول الفيديو، حيث تبين أنه بتاريخ 28 مايو الجاري، تلقى قسم شرطة أول شرم الشيخ بلاغًا من فتاة تعمل فنانة استعراضية بإحدى شركات تنظيم الحفلات، أفادت فيه بتضررها من زميلتها في العمل، والمقيمة معها داخل غرفة بأحد الفنادق، لقيامها بالتعدي عليها بالسب والضرب بسبب خلافات تتعلق بالعمل والإقامة المشتركة.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد المشكو في حقها، وتبين أنها مقيمة بمحافظة الجيزة، وبمواجهتها أقرت بحدوث الواقعة، موضحة أن المشاجرة اندلعت نتيجة خلافات سابقة بينهما، بعدما قامت الشاكية بالتعدي عليها بالسب.

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وتأتي سرعة تعامل الأجهزة الأمنية مع الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لرصد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري مع البلاغات حفاظًا على الأمن والاستقرار، خاصة بالمناطق السياحية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الزائرين خلال الموسم الحالي.