مصدر بالزمالك: ملف الرخصة الإفريقية منتهي وسنشارك في بطولة إفريقيا

أكد الإعلامي أحمد حسن عن مصدر بالزمالك أن ملف الرخصة الإفريقية منتهي، ولا توجد أي مشكلة، والنادي سيشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يتوج بلقب الدوري الـ 15

توّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعد ما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.