تسريبات تكشف التصميم النهائي لهاتف Samsung Galaxy Z Fold 8

كشفت لقطات حية ومسربة نُشرت عبر موقع "9to5Google" العالمي المتخصص في متابعة منظومة أندرويد، عن النظرة الأولى والخصائص العتادية النهائية لهاتف سامسونج المرتقب القابل للطي “Samsung Galaxy Z Fold 8”.

وأظهر الفحص المباشر لنسخة الهاتف التجريبية المسربة من خطوط الإنتاج، تفوقاً هندسياً لافتاً تعتزم الشركة الكورية الجنوبية من خلاله إعادة صياغة معايير الأجهزة المرنة لعام 2026.

هيكل فائق النحافة يتحدى الأبعاد التقليدية

تستهدف سامسونج عبر هاتف "Galaxy Z Fold 8" معالجة الملاحظات المزمنة للمستخدمين بشأن سماكة الهواتف المطوية؛ ورصدت التسريبات نجاح مهندسي الشركة في تقليص سماكة الهاتف عند الإغلاق إلى معدلات غير مسبوقة تقترب من أبعاد الهواتف الذكية التقليدية.

ويأتي ذلك؛ بفضل الاعتماد على مواد تصنيع كيميائية وهياكل كربونية مطورة تمنح الجسد متانة عسكرية مع خفض الوزن الإجمالي وتسهيل حمله في الجيب.

مفصل حركي ثوري يقضي على تجعد الشاشة

يمنح الجيل الجديد من المفصل الحركي (Hinge) شاشة الهاتف الداخلية القدرة على الانغلاق التام والمسطح بنسبة 100% دون ترك أي فراغات تسمح بدخول الأتربة.

وأوضح التقرير الفني المسرب أن آلية الطي المحدثة نجحت في إخفاء أثر التجعد (Crease) في منتصف الشاشة المرنة تماماً أثناء التصفح واللمس، مما يوفر تجربة بصرية سينمائية بالغة السلاسة عند تشغيل مقاطع الفيديو وإدارة تطبيقات الإنتاجية.



ترقيات بصرية شاملة تلائم الأسواق المصرية والعربية

تتكامل الأبعاد النحيفة للهاتف مع إعادة هندسة الشاشة الخارجية لتصبح أكثر اتساعاً وبأبعاد مريحة تسهل عمليات الكتابة والتراسل السريع بيد واحدة.

وتفتح هذه القفزة العتادية آفاقاً تنافسية كبرى لسامسونج في مصر والشرق الأوسط، لاسيما مع تكامل التصميم الخارجي مع كاميرات مدمجة تحت الشاشة، وميزات برمجية مطورة بالذكاء الاصطناعي "Galaxy AI" لإدارة المهام السحابية لعام 2026 بكفاءة تشغيلية مطلقة.

يبرهن التسريب الحي لهاتف "Samsung Galaxy Z Fold 8" على أن معركة الاستحواذ على سوق الهواتف القابلة للطي باتت تتطلب جرأة هندسية لإنهاء عيوب الأجيال السابقة.

ومع بدء العد التنازلي للكشف الرسمي الخريفي لعام 2026، يتوقع خبراء التقنية أن تساهم هذه التغييرات الجذرية في إشعال معدلات الطلب المسبق وحسم صدارة المبيعات لعملاق التكنولوجيا الآسيوي عالمياً ومحلياً.