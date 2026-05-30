ثابت بدون تغيير.. 6775 جنيها آخر سعر للذهب في تعاملات العيد

استقرت اسعار الذهب في مصر مع بداية رابع أيام عيد الفطر المبارك والمحددة اليوم السبت 30-5-2026؛ في محلات الصاغة

سعر الذهب اليوم

وأظهر سعر الجرام استقرارا مع اقتراب التداولات الصباحية من دون تغيير.

الذهب يرتفع

وارتفع سعر الذهب قبل انتهاء تعاملات أمس الجمعة مقدار 10 جنيهات بعد انخفاض سجله في مستهل تلك التداولات

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم مسجلًا 6775 جنيهًا.

عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7742 جنيها للشراء و 7685 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 70977 جنيها للشراء 7045 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6775 جنيها للشراء و 67255 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5807 جنيها للشراء و5764 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 54.2 ألف جنيه للشراء و53.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4542 دولار للشراء و 4541 دولار للبيع.