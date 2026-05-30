6 مليارات دولار ..مصادر تكشف حجم الأموال الإيرانية المُحتجزة في قطر



كشفت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مصادرها أن الأموال المحتجزة في قطر ضمن النقاط العالقة الأخيرة في اتفاق السلام مع إيران بلغت 6 مليارات دولار .

وأشارت المصادر وفق الصحيفة ذاتها - نيويورك بوست - إلى أن هذه الأموال لن تحول مباشرة إلى إيران بل ستستخدم لشراء مواد غذائية وطبية ترسل بعد ذلك إلى البلاد التي تعاني من آثار الحرب.

وأوضحت نيويورك بوست أنه لا يزال من غير الواضح متى ستقوم واشنطن وطهران بإبرام مذكرة التفاهم بشكل نهائي.

كما نقلت نيويورك بوست عن مسؤول في الإدارة الأمريكية القول بإن المحادثات وصلت إلى "أقرب نقطة" بين الجانبين حتى الآن.