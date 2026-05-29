تصريحات نارية من طاهر أبو زيد عن صفقات الأهلي وإمام عاشور

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، عن تصريحات للكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق خلال ظهوره في بودكاست «ميكروفون»، والتي تحدث خلالها عن رأيه في بعض صفقات النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة.

وقال أبو زيد في تصريحاته: «أنا لو مسؤول في الأهلي، مستحيل أتعاقد مع إمام عاشور.. مستحيل.. حتى لو مجانًا»، معتبرًا أن الصفقة من وجهة نظره لم تكن مناسبة في توقيتها وظروفها.

وأضاف أبو زيد أن الصفقة، بحسب تعبيره، تعارضت مع ما وصفه بقيم ومبادئ النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي له ضوابط تاريخية صارمة في اختياراته، وأن الجدل الذي صاحب الصفقة في ذلك الوقت جعل قرار التعاقد محل نقاش واسع.

وفي سياق حديثه، أشار أيضًا إلى صفقة زيزو، مؤكدًا أن تقييمه لا يقتصر على الجانب الفني فقط، وإنما يمتد إلى ما وصفه بـ«اللغط والمبالغة في الأرقام»، مضيفًا أن اللاعبين رغم تميزهم لم يضيفا طفرة فنية واضحة للنادي الأهلي من وجهة نظره.