قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هرم مصر الرابع .. خالد عبد العزيز يكشف قصة تاريخية عن عمارة الإيموبيليا
الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات المفروضة على حماس والجهاد الإسلامي
إيران: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في جزيرة قشم بالخليج العربي
إيران: لم نوقع أي اتفاق مع الولايات المتحدة حتى الآن.. ولا مفاوضات بشأن البرنامج النووي
إنجاز مستحق أسعد الملايين.. إنفانتينو يهنئ الزمالك رسميًا بالتتويج بلقب الدوري المصري
لتجنب الغرامات.. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها إلكترونياً
تواصلوا معنا فورا.. القومي للإعاقة يحذر من الصفحات الوهمية والمعلومات المضللة
عن ملفات إبستين.. بام بوندي تدلي بشهادتها أمام النواب الأمريكي
الأوقاف: صرف 2.6 مليون جنيه في مجالات الدعم والاستحقاقات في مايو 2026
الدورى المصري.. الاتحاد يتقدم على البنك الأهلى بهدفين فى الشوط الأول
محكمة كينية توقف مؤقتًا خطة أمريكية لإنشاء مركز حجر صحي للإيبولا
تقرير فرنسي: كوشنر يعرقل توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في جزيرة قشم بالخليج العربي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أفادت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية، بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في جزيرة قشم بالخليج العربي.

وفي سياق آخر، التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في واشنطن العاصمة، حيث بحثا جهود تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أعرب روبيو عن تعازيه لضحايا الهجوم الإرهابي الأخير الذي شنه جيش تحرير بلوشستان في كويتا، وشكر الوزير الباكستاني على الدور البناء الذي تواصل باكستان لعبه في تحقيق رؤية الرئيس ترامب للسلام في الشرق الأوسط وجهود الوساطة التي تبذلها مع إيران.

واتفق الوزير ونائب رئيس الوزراء على أهمية العمل معاً لتعزيز شراكة هادفة ترعى الأمن والازدهار لكل من الأمريكيين والباكستانيين.

وبشكل منفصل، أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية في إسلام آباد أيضا، بأن روبيو أشاد بـ "جهود باكستان الدبلوماسية والوساطة المخلصة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها"، وفقا لصحيفة "دون" الباكستانية.

وأضاف البيان أن الوزيرين "أعربا عن رضاهما عن الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية الباكستانية الأمريكية، وتبادلا وجهات النظر بشأن الوضع الإقليمي والعالمي المتطور".

وتابع البيان: "اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التجارة والاستثمار والأمن ومكافحة الإرهاب".

وأردف: "كما اتفقا على دفع الشراكة الباكستانية الأمريكية قدماً، مدفوعة بالتبادلات رفيعة المستوى والمصالح المشتركة في السلام والأمن والازدهار الإقليمي".

ووصل “دار” إلى واشنطن لحضور الاجتماع في وقت سابق من اليوم، بعد زيارة استغرقت 3 أيام إلى نيويورك لحضور اجتماعات مرتبطة بالأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يغادر نائب رئيس الوزراء إلى إسلام آباد في وقت لاحق من اليوم بعد اختتام ارتباطاته في واشنطن.

أنظمة الدفاع الجوي جزيرة قشم الخليج العربي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

السد الإثيوبي

خبير مياه يكشف سرا هندسيا في جسم السد الإثيوبي يغير حسابات التخزين

خالد الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشان عدم مشاركة لاعبي الزمالك في ودية روسيا

زينة

بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن

يورجن كلوب

يورجن كلوب يوافق على تدريب الاتحاد السعودي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأضاحي

دليل المُضحي.. 10 علامات سحرية تكشف الأضحية السليمة واللحم الطازج

سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم على تراجع مقابل الجنيه

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل عامل.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

بالصور

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى الزقازيق العام ويتابع أعمال التطوير الجارية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إحباط 12 محاولة للبناء المخالف بالشرقية في ثالث أيام عيد الأضحى

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أسعار شيفروليه سبارك موديل 2009 المستعملة في مصر.. صور

شيفروليه سبارك موديل 2009
شيفروليه سبارك موديل 2009
شيفروليه سبارك موديل 2009

نجوم Toy Story 5 يكشفون تفاصيل الجزء الجديد من لندن قبل عرضه عالميا

نجوم Toy Story 5
نجوم Toy Story 5
نجوم Toy Story 5

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد