5 وصفات سريعة تحول بواقي اللحمة في ثاني أيام العيد لأكلات شهية

بعد انتهاء أول أيام عيد الأضحى، تواجه كثير من الأسر مشكلة تكرار أطباق اللحوم المتبقية من العزائم والولائم، خاصة مع وجود كميات كبيرة من اللحمة المشوية أو المسلوقة.

وبين الرغبة في عدم إهدار الطعام والابتعاد عن الملل، تبحث ربات المنزل عن طرق جديدة لتقديم بقايا اللحوم بشكل مبتكر ومختلف.

أفكار ذكية لتحويل بقايا اللحوم إلى أكلات جديدة

وتؤكد الشيف فاطمة محمد أن السر لا يكمن فقط في إعادة تسخين اللحوم، بل في إعادة توظيفها داخل وصفات جديدة تمنحها نكهة مختلفة تمامًا، وكأنها وجبة جديدة تفتح الشهية وتضيف تنوعًا لسفرة العيد.

ساندوتشات اللحمة بتتبيلة جديدة

وتعتبر ساندوتشات اللحمة من أسهل الطرق لاستغلال بقايا اللحوم بعد العيد، لكن يمكن تقديمها بشكل مختلف من خلال تقطيع اللحمة إلى شرائح صغيرة وتشويحها مع البصل والفلفل الألوان وإضافة القليل من البهارات، مع ملعقة من الزبادي أو المستردة للحصول على قوام كريمي ونكهة مميزة. وتقدم داخل العيش الفينو أو الشامي مع الخس والمخلل.

صينية بطاطس باللحمة المتبقية

من الوصفات السهلة أيضًا، تحضير صينية بطاطس باللحمة، وذلك من خلال تحمير البطاطس نصف تسوية ثم إضافة قطع اللحمة المتبقية مع صوص الطماطم الخفيف والتوابل، وتركها في الفرن حتى تتداخل النكهات، لتحصلي على طبق مختلف بطعم غني وشهي.

مكرونة باللحمة بلمسة جديدة

يمكن تحويل بقايا اللحوم إلى طبق مكرونة سريع ولذيذ، عبر إعداد صلصة طماطم بالثوم والبصل، ثم إضافة اللحمة بعد تشويحها جيدًا مع البابريكا أو الزعتر، ما يمنح الطبق نكهة جديدة أقرب للأكلات الإيطالية ولكن بلمسة شرقية.

كفتة سريعة من بقايا اللحوم

كما يمكن فرم اللحمة المتبقية مع البصل والبقسماط والتوابل وتشكيلها على هيئة أصابع كفتة أو أقراص صغيرة، ثم قليها أو خبزها في الفرن، لتقديم وجبة مختلفة تمامًا عن شكل وطعم اللحمة الأصلي.

تورتيلا باللحمة والخضار

وتعد رقائق التورتيلا من الأفكار العصرية لاستغلال اللحوم المتبقية، حيث يمكن حشوها باللحمة مع الخضار السوتيه وجبنة الموزاريلا، ثم تحميرها في الطاسة أو الفرن للحصول على وجبة سريعة وخفيفة تناسب العشاء بعد أيام العيد الثقيلة.

نصائح للحفاظ على بقايا اللحوم بعد العيد

وينصح خبراء التغذية بحفظ اللحوم المتبقية داخل علب محكمة الغلق في الثلاجة أو الفريزر، مع إعادة تسخين الكمية المطلوبة فقط، لتجنب فساد الطعام والحفاظ على قيمته الغذائية.