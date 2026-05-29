الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل المندي باللحم.. وصفة شهية بتتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

آية التيجي

يُعتبر المندي باللحم من أشهر الأطباق العربية التي تتصدر موائد عيد الأضحى 2026، خاصة لمحبي الأكلات الخليجية الغنية بالنكهات والتوابل المميزة. ويجمع طبق المندي بين الأرز البسمتي واللحم المطهو ببطء، ما يمنحه مذاقًا شهيًا ورائحة مميزة تجعله من الأطباق الأساسية في العزائم والتجمعات العائلية.

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة عمل المندي باللحم في الفرن بخطوات سهلة ونتيجة مثل المطاعم، إليكِ المقادير وطريقة التحضير بالتفصيل.

مقادير المندي باللحم:
3 أكواب أرز بسمتي مغسول ومنقوع
كيلو ونصف لحم خروف “يفضل الكتف مع العظم”
4 أكواب ونصف ماء
ملعقة كبيرة زيت زيتون
عود قرفة
3 حبات هيل
2 ورقة غار
حبة لومي
ملعقة صغيرة كمون مطحون
نصف ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
للتزيين:
مكسرات محمصة
زبيب
بقدونس أو كزبرة خضراء

طريقة عمل المندي باللحم في الفرن:
ـ سخني الفرن على درجة حرارة 220 مئوية.
ـ في قدر مناسب للفرن، ضعي الأرز البسمتي مع القرفة والهيل وورق الغار واللومي.
ـ أضيفي زيت الزيتون ثم الماء فوق الأرز.
ـ غطي القدر بورق القصدير بإحكام مع عمل فتحات صغيرة لخروج البخار.
ـ تبلي اللحم بالملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة جيدًا.

ـ ضعي اللحم فوق طبقة الأرز داخل القدر.
ـ غطي اللحم بورق الزبدة ثم بطبقة إضافية من ورق القصدير لإغلاق القدر بإحكام.
ـ اتركي المندي في الفرن لمدة 3 ساعات حتى ينضج اللحم تمامًا ويصبح طريًا.
ـ قلبي الأرز برفق بعد النضج ثم ضعيه في طبق التقديم.
ـ رصي اللحم فوق الأرز وزيني الطبق بالمكسرات والزبيب وقدميه ساخنًا.

سر نجاح المندي باللحم

للحصول على أفضل نكهة، يُفضل استخدام لحم الخروف الطازج مع العظم، لأن العظم يمنح الأرز طعمًا أغنى أثناء الطهي. كما أن غلق القدر بإحكام يساعد على احتفاظ المندي بالبخار والنكهة الأصلية.

ويُقدم المندي عادة بجانب السلطة الحارة أو الدقوس والزبادي، ليصبح وجبة متكاملة تناسب عزومات العيد والمناسبات الكبيرة.

