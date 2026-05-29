قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنصاف للزوجة أم طمع في الأموال؟.. مواجهة ساخنة حول «نفقة عِشرة السنين»
وداعًا للنكد | بالألوان المبهجة .. أحمد سعد يطرح برومو الألبوم الفرفوش
رئيس لبنان: يجب وقف إطلاق النار فورا.. وروبيو: ندعم استقرار لبنان وسيادته
123 مليون نسمة.. أزمة في اليابان بسبب انخفاض عدد السكان
كيفية طواف الوداع للحجاج 2026.. خطواته الصحيحة وحكمه وآدابه
نزل تاني.. 5 جنيهات تراجعًا في سعر الذهب مع بدء التعاملات المسائبة
من اليوم وحتى منتصف يونيو.. بدء أولى رحلات طيران عودة حجاج السياحة المصريين| صور
بيلاروسيا : لن نستخدم السلاح النووي إلا حال تعرضنا لعدوان
قائمة الجامعات الأهلية في تنسيق 2026 بمعظم محافظات مصر
الفئران تغزو إسرائيل.. رعب بين سكان حيفا واتهامات للاحتلال بالعجز والإهمال
تاريخ مواجهات آرسنال وباريس سان جيرمان قبل نهائي دوري الأبطال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جنوب أفريقيا تعود للظهور على المسرح العالمي بعد غياب طويل

منتخب جنوب أفريقيا
منتخب جنوب أفريقيا
عبدالحكيم أبو علم

نسخة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ستكون فرصة لمنتخب جنوب أفريقيا للظهور مجددا على المسرح العالمي وذلك بعد غياب طويل امتد منذ استضافة بلاده للبطولة في عام 2010 وحتى الآن، حيث لم ينجح الفريق في الوصول إلى النهائيات طوال تلك المدة.

وستكون العودة للمونديال من بوابة المكسيك، التي ستكون طرف المباراة الافتتاحية لمنتخب جنوب أفريقيا في البطولة ، والمباراة الافتتاحية للحدث بأكمله يوم 11 يونيو في ملعب "أزتيكا" في مدينة مكسيكو سيتي.

وسيلعب منتخب جنوب أفريقيا في المباراة الثانية مع نظيره التشيكي في ملعب "مرسيدس بينز" في أتالانتا الأمريكية يوم 18 من الشهر نفسه، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة كوريا الجنوبية يوم 24.

ويشارك منتخب جنوب أفريقيا للمرة الرابعة في البطولة، حيث كانت مشاركته الأولى في نسخة عام 1998 بفرنسا، وأوقعته القرعة في مواجهة صاحب الأرض إلى جانب منتخبي الدنمارك، بطل أمم أوروبا 1992 ، والمنتخب السعودي الذي كان وقتها بطل أمم آسيا 1996 كما أنه تأهل لدور الستة عشر في النسخة السابقة في الولايات المتحدة 1994.

وخرج منتخب جنوب أفريقيا من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام فرنسا والدنمارك والتعادل مع السعودية، لكنه ترك  انطباعا جيدا نوعا ما وبرزت أسماء نجومه بيني مكارثي ولوكاس راديبي ومارك فيش وغيرهم.

وفي نسخة عام 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، ودع المنتخب الجنوب أفريقي البطولة من الدور الأول مجددا، لكن هذه المرة بأربع نقاط، حيث حقق الفوز الأول في تاريخه بالبطولة على حساب سلوفينيا 1/ صفر في الجولة الثانية بعد أن تعادل مع باراجواي 2/2 في المباراة الأولى.

لكن الفريق الملقب بـ"الأولاد" خسر أمام إسبانيا 2/ 3 في الجولة الثالثة بدور المجموعات، فيما فازت باراجواي على سلوفينيا لتتأهل لدور الستة عشر بفارق الأهداف فقط عن منتخب جنوب أفريقيا الذي احتل المركز الثالث في المجموعة.

وفي نسخة عام 2010 خيب منتخب جنوب أفريقيا أمال جماهيره بعدما ودع البطولة من الدور الأول، حيث تعادل مع المكسيك 1/1 في الافتتاح، حيث سجل ستيفي تشابالالا هدفا تاريخيا هو الأول في النسخة الأولى والوحيدة حتى الآن التي تنظمها أفريقيا، ثم خسر الفريق بثلاثية نظيفة أمام أوروجواي، قبل أن يحقق فوزا لم يكن كافيا على فرنسا، ليودع البطولة من الدور الأول.

وبعد ذلك غاب منتخب جنوب أفريقيا عن آخر ثلاث نسخ من المونديال، كما أنه أيضا غاب عن نسختي 2010 و2012 بكأس أمم أفريقيا، في فترة شهدت العديد من التغييرات على مستوى الجهاز الفني، لكن منذ عام 2013 بدأ الفريق يستعيد اسمه وتاريخه على المستوى القاري، واحتل المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار 2023، ثم بلغ نهائيات المونديال ليعود مجددا للحدث الذي غاب عنه منذ 16 عاما.

ويتولى البلجيكي هوجو بروس تدريب المنتخب الجنوب أفريقي منذ عام 2021، وحاول منذ توليه المنصب إعادة الفريق إلى الواجهة على المستويين الأفريقي والدولي، متمثلا في بطولة كأس العالم.

ونجح بروس في إيجاد توليفة مشتركة مع منتخب يضم أغلب اللاعبين من الأندية  المحلية، مع وجود استثناءات مثل ليل فوستر مهاجم بيرنلي الإنجليزي وشاندري كامبل لاعب كلوب بروج البلجيكي وبعض المدافعين الذي انضموا للمنتخب في الفترة الأخيرة مثل تيلون سميث، لاعب كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، وسامو كيلي لاعب مولده النرويجي.

لكن الاعتماد الأكبر يأتي على عاتق نجوم فريق صن داونز، والذي يتواجد أغلب اللاعبين منه في قائمة الفريق، مثل الحارس المخضرم رونوين ويليامز، والظهير الأيمن خوليسو موادو والأيسر أوريبي موديبا، وتيبوهو موكوينا لاعب وسط صن داونز وزميله باتوسي أوباس والمهاجم إكرام راينرز.

ويعود سبب تأخر منتخب جنوب أفريقيا عن المشاركة الأولى في المونديال حتى عام 1998، إلى الظروف داخل البلاد نفسها، حيث تأسس اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا عام 1892 وانضم لعضوية الاتحاد الدولي (فيفا)، قبل أن يتم شطب عضويته بسبب قوانين الفصل العنصري في البلاد والتي امتدت إلى اختيار اللاعبين في المنتخب، وبعد سقوط دولة الفصل العنصري تأسس الاتحاد الجنوب الأفريقي مجددا في عام 1992 ثم انضم إلى فيفا بحيث يمكنه المشاركة باسم البلاد في كافة البطولات.

منتخب جنوب افريقيا كرة قدم المكسيك كندا المسرح العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

احمد دويدار

دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

السد الإثيوبي

خبير مياه يكشف سرا هندسيا في جسم السد الإثيوبي يغير حسابات التخزين

ترشيحاتنا

درجات الحرارة

العالم يقترب من مرحلة الخطر.. تحذير من سنوات قياسية جديدة في درجات الحرارة

استخراج الذهب

مفاجأة بشأن استخراج الذهب من الهواتف والأجهزة القديمة.. ما القصة؟

دواء شائع لعلاج الحموضة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف

دواء شائع لعلاج الحموضة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف

بالصور

طريقة عمل المندي باللحم.. وصفة شهية بتتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة عمل المندي باللحم
طريقة عمل المندي باللحم
طريقة عمل المندي باللحم

أهم أسباب آلام الركبة عند ثنيها.. وطرق علاجها

أسباب ألم الركبة الأكثر شيوعًا
أسباب ألم الركبة الأكثر شيوعًا
أسباب ألم الركبة الأكثر شيوعًا

ماذا يحدث للجسم بعد تناول فواكه اللحوم؟.. أحذر من الإفراط في الكوارع والممبار

فوائد فواكه الأضحية للجسم
فوائد فواكه الأضحية للجسم
فوائد فواكه الأضحية للجسم

نشرة المرأة والمنوعات | تخلصي من رائحة الأضاحي في المنزل.. أسباب آلام الركبة وطرق علاجها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد