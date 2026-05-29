بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

تقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها التابعة ضمن خدماتها الإلكترونية للمواطنين، خدمة الاستعلام عن فاتورة كهرباء يونيو 2026.

الاستعلام عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

أطلقت وزارة الكهرباء خدمة الاستعلام عن فاتورة كهرباء يونيو 2026 عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء ، والتى تضم عددًا كبيرًا من الخدمات، ما يساعد فى تقديم الخدمة للمشترك دون الحاجة للذهاب للشركة .

خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

ويستعرض صدى البلد لقرائه طريقة الاستعلام عن فاتورة كهرباء يونيو 2026 وهى .

1- الاستعلام عن فاتورة كهرباء يونيو 2026 عن طريق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، اتبع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الإنترنت

ثانيا : الضغط على قسم الخدمات.

ثالثا: الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

رابعا : كتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها الاسم بالكامل- المحافظة التابع لها المشترك- الرقم القومي - رقم العداد.

ويقوم العميل بالضغط على أيقونة الاستعلام وينتظر قليلًا حتى تظهر قيمة الفاتورة المطلوب دفعها خلال هذا الشهر على الشاشة.



2-كما يمكن الدخول على رابط الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، واختيار «نحسبلك كمية الاستهلاك» .

تحديد نوع عداد الكهرباء الخاص بك سواء منزلي أو تجاري للاستعلام عن فاتورة كهرباء مايو.

أدخل قراءة العداد الجديد، وقيمة آخر قراءة متواجدة في فاتورة الكهرباء.

سيظهر أمامك قيمة استهلاكك، وإجمالي قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

3- برنامج «القراءة الموحد» ، والقراءة عبر هذا البرنامج تكون عن طريق صورة يتم نقلها إلى مراكز جمع القراءات، كما يمكن المواطن ارسال القراءة عبر المنصة الإلكترونية.

يذكر أنه تم تركيب حوالي 20 مليون عداد مسبوق الدفع ، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات القديمة بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى مسبوقة الدفع.

مميزات العداد مسبوق الدفع



- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة.

- إمكانية العملاء مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة.

- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته.

- انعدام مشكلات المحصل

- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي.

- عدم تأخر المشترك في السداد.