عدادات الكهرباء الكودية عادت لنظام الشرائح .. اعرف التفاصيل

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

أكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن بعض العدادات الكودية تحوّلت بالفعل لنظام الشرائح بعد تقديم الأوراق المطلوبة.

وكانت الوزارة قد أعلنت أن الحل الوحيد للعودة لعداد الكهرباء بنظام الشرائح هو التصالح في مُخالفات البناء.

وذلك بعد شكاوى كثيرة من المواطنين من ارتفاع سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية بسبب الشريحة الموحدة، والتي تسبّب نفاد الرصيد سريعًا، حيث يصل سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي 2.74 جنيه.

وأكدت وزارة الكهرباء أن هذا السعر هو سعر التكلفة الفعلية وحرمت الدولة أصحاب العدادات الكودية من شرائح الكهرباء المدعمة حتى يقوموا بتقنين أوضاعهم، وعلى من يريد العودة لنظام الشرائح  تقديم طلب التحويل من خلال “المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء”،عن طريق رفع صورة البطاقة، وعقد الشقة، و"نموذج 10" أو 8 الخاص بالتصالح، ومتابعة طلبك وأنت في مكانك.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد شرائح

- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

- صورة عقد الملكية أو الإيجار (يفضل توثيقه).

- نموذج (8) أو شهادة التصالح.

- خطاب موافقة من الحي أو الوحدة المحلية موجه لشركة الكهرباء.

- آخر إيصال شحن للعداد الكودي أو إيصال ممارسة.

-شهادة المطابقة الهندسية  

وقدّمت شركات الكهرباء تسهيلات لتقنين العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات شرائح، ومن هذه التسهيلات، الآتي:

1-إلغاء "المعاينة المعقدة":

بما إن العداد تم تركيبه بالفعل والوصلات موجودة، التسهيلات الجديدة جعلت التحويل إجراء “ورقي إلكتروني”، فالشركة بتعتمد على بيانات العداد الموجودة فعلياً في نظامها.

2-"التحويل الجماعي" للعمارات

الوزارة  تقبل طلبات جماعية لتسريع الإجراءات للكتل السكنية مرة واحدة، .

3-التحويل “ورقي”

أكبر تسهيل هو إنك لن  تدفع ثمن عداد جديد. العداد الكودي الموجود عندك هو نفس العداد ولكن سيتم تغيير المحاسبة.

بمجرد تقديم ورق التصالح، الشركة تقوم  بتعديل بيانات على السيستم وتحوله لعداد قانوني باسم المشترك ، بنظام الشرائح

4-صفر مصاريف إضافية

التحويل لا يتطلب دفع أي مبالغ ضخمة أو مقايسات جديدة. وإنما رسوم إدارية بسيطة لتغيير التعاقد.

