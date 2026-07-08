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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اقتراب تصعيد حمزة عبد الكريم للفريق الأول في برشلونة.. تفاصيل

حمزه عبد الكريم
حمزه عبد الكريم
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن الاتجاه داخل نادي برشلونة يتجه نحو الاعتماد على المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع الفريق الأول، بداية من الموسم الجديد، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب منذ انضمامه إلى النادي الكتالوني.

وكتب أحمد حسن: صحيفة سبورت: الاتجاه داخل برشلونة بالاعتماد على حمزة عبد الكريم مع الفريق الأول بداية الموسم الجديد.

ومن أبرز الأسباب التي دفعت برشلونة للتمسك بحمزة عبد الكريم يتمثل في خصائصه البدنية التي باتت نادرة نسبيًا في كرة القدم الحديثة.

فالمهاجم المصري الذي يبلغ طوله 1.82 متر يمتلك قوة بدنية واضحة كما يجيد اللعب الهوائي والتعامل مع العرضيات وهي صفات جعلت مسؤولي النادي يرون فيه مهاجمًا قادرًا على القيام بالأدوار التقليدية للمهاجم الصريح وهي النوعية التي اشتهر بها عدد من أساطير النادي على مدار السنوات الماضية.

كما تساعده قوته البدنية على فرض نفسه داخل منطقة الجزاء والتفوق في الالتحامات الثنائية وهو ما يمنحه أفضلية إضافية أمام المدافعين.

أحمد حسن برشلونة حمزه عبد الكريم تصريحات احمد حسن

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