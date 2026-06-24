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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من "هالاند الصغير" إلى مشروع للمستقبل.. لماذا يراهن برشلونة على حمزة عبد الكريم؟

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمود أحمد

في الوقت الذي يواصل فيه برشلونة البحث عن خليفة قادر على حمل الراية الهجومية بعد اقتراب نهاية حقبة روبرت ليفاندوفسكي قرر النادي الكتالوني تأكيد ثقته في الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم بعدما فعّل بند شراء عقد اللاعب الشاب ليواصل رحلته داخل أسوار "البلوجرانا" وسط قناعة متزايدة بأنه أحد المشاريع التي تستحق الاستثمار طويل الأمد.

ورغم أن صاحب الـ18 عامًا لن ينضم إلى الفريق الأول بشكل فوري فإن إدارة برشلونة والأجهزة الفنية بالنادي ترى أن المهاجم المصري يمتلك مجموعة من المقومات التي قد تجعله أحد الأسماء المهمة في المستقبل في ظل سياسة النادي القائمة على بناء جيل جديد قادر على استعادة أمجاد الفريق.

مهاجم بمواصفات المهاجم الكلاسيكي

أحد أبرز الأسباب التي دفعت برشلونة للتمسك بحمزة عبد الكريم يتمثل في خصائصه البدنية التي باتت نادرة نسبيًا في كرة القدم الحديثة.

فالمهاجم المصري الذي يبلغ طوله 1.82 متر يمتلك قوة بدنية واضحة كما يجيد اللعب الهوائي والتعامل مع العرضيات وهي صفات جعلت مسؤولي النادي يرون فيه مهاجمًا قادرًا على القيام بالأدوار التقليدية للمهاجم الصريح وهي النوعية التي اشتهر بها عدد من أساطير النادي على مدار السنوات الماضية.

كما تساعده قوته البدنية على فرض نفسه داخل منطقة الجزاء والتفوق في الالتحامات الثنائية وهو ما يمنحه أفضلية إضافية أمام المدافعين.

ذكاء تكتيكي وتحركات دون كرة

ولا يقتصر تميز حمزة عبد الكريم على الجانب البدني فقط بل يملك اللاعب قدرة لافتة على التحرك داخل منطقة الجزاء واستغلال المساحات.

ويجيد المهاجم المصري خلق الحلول الهجومية من خلال تحركاته المستمرة سواء بفتح المساحات أمام زملائه أو بمهاجمة الفراغات خلف المدافعين وهي من الصفات التي تحظى بأهمية كبيرة في فلسفة اللعب التي يعتمد عليها برشلونة.

كما يمتلك القدرة على الاحتفاظ بالكرة والمساهمة في التحولات الهجومية الأمر الذي يمنحه مرونة تكتيكية ترفع من قيمته الفنية.

عامل السن يمنح برشلونة فرصة ذهبية

يعتبر العمر أحد أبرز عناصر الجذب في صفقة حمزة عبد الكريم إذ لا يزال اللاعب في الثامنة عشرة من عمره وهو ما يمنحه مساحة كبيرة للتطور واكتساب المزيد من الخبرات.

ويؤمن برشلونة بأن تطوير اللاعبين الشباب داخل منظومته الفنية يمثل أحد أهم مفاتيح النجاح ولذلك يخطط النادي لمنح المهاجم المصري الوقت الكافي للنضج بعيدًا عن الضغوط تمهيدًا لتصعيده تدريجيًا إلى الفريق الأول.

ولا ينظر مسؤولو "البلوجرانا" إلى اللاعب باعتباره صفقة للمستقبل القريب فقط بل مشروعًا طويل الأمد قد يؤتي ثماره خلال السنوات المقبلة.

شخصية قوية وقدرة على تحمل الضغوط

من الأمور التي لفتت انتباه مسؤولي برشلونة أيضًا الشخصية التي يتمتع بها اللاعب المصري وقدرته على التعامل مع الضغوط.

فالمشاركة مع المنتخبات المصرية في مختلف الفئات السنية أكسبت حمزة عبد الكريم خبرات مبكرة وساعدته على اكتساب عقلية تنافسية وقدرة على التأقلم مع الأجواء الجماهيرية والإعلامية وهي عوامل يراها النادي ضرورية للاعب يسعى لفرض نفسه داخل أحد أكبر أندية العالم.

الروح القتالية.. السلاح الأهم

داخل برشلونة لا يتم تقييم اللاعبين بناءً على المهارات الفنية فقط بل تلعب الشخصية والالتزام والروح القتالية دورًا مهمًا في تحديد مستقبل أي موهبة.

ويتمتع حمزة عبد الكريم بعقلية تنافسية واضحة ورغبة دائمة في التطور وهو ما يظهر في طريقة أدائه داخل الملعب سواء من خلال الضغط على المنافسين أو المجهود الكبير الذي يبذله طوال المباراة.

وتعد هذه الصفات من الأسباب التي عززت قناعة مسؤولي النادي الإسباني بضرورة الحفاظ على اللاعب ومنحه فرصة النمو داخل المشروع الرياضي الجديد.

هل يصبح حمزة عبد الكريم وريث ليفاندوفسكي؟

ورغم أن الحديث عن خلافة روبرت ليفاندوفسكي يبدو مبكرًا للغاية فإن المؤكد أن برشلونة يرى في حمزة موهبة تستحق الرهان.

ومع استمرار سياسة النادي في منح الفرصة للمواهب الشابة قد تكون السنوات المقبلة شاهدة على ظهور أول مهاجم مصري يحمل قميص الفريق الأول لبرشلونة بصورة دائمة ليكتب حمزة عبد الكريم فصلًا جديدًا في تاريخ اللاعبين المصريين داخل الملاعب الأوروبية.

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