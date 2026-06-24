قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة والدة «ديشامب» تُبعده عن مُواجهة فرنسا والنرويج .. ومُساعده يقود الديوك في المونديال
زوجة حسام حسن: ارتديت الحجاب 20 عامًا عن قناعة ثم تخليت عنه لهذا السبب |فيديو
نصر عزام: ننتظر رد محكمة «كاس» على تخفيض عقوبة مباراة السوبر الأفريقي
استخدام التخطيط الجراحي الافتراضي لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي .. استشاري يوضح
للمرة السادسة .. زوجة الفنان سامي عبد الحليم تعلن دخوله العناية المركزة
ممر بحري مؤقت.. سلطنة عُمان تكشف عن تطورّ مُفاجئ بشأن عبور مضيق هرمز
تسهيلات جديدة لطلاب «زراعة القوقعة» في امتحانات الثانوية العامة.. «القومي لذوي الإعاقة» يوضح
إصابة 14 شخصًا في تصادم سيارتين بالطريق الزراعى الشرقى «أسوان / القاهرة»
متحدث البترول: رصد ممارسات غير مشروعة ببعض محطات الوقود ومتابعة الأسواق إلكترونيًا على مدار الساعة|فيديو
خسارة 1000 جنيه في يوم .. سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
ماكرون : التزام فرنسا الراسخ بدعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من الأهلي إلى برشلونة.. مكاسب ضخمة تنتظر القلعة الحمراء بعد انتقال حمزة عبد الكريم نهائيًا

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
أحمد العيسوي

واصل النادي الأهلي تحقيق المكاسب من تصدير المواهب المصرية إلى الملاعب الأوروبية، بعدما نجح في إتمام صفقة انتقال المهاجم الدولي الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، في خطوة تعد من أبرز المحطات في مسيرة اللاعب الصاعد.

وأعلن النادي الكتالوني بشكل رسمي تعاقده مع حمزة عبد الكريم بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة، ليبدأ اللاعب رحلة جديدة داخل أحد أكبر أندية العالم، بعد تألقه اللافت خلال الفترة الماضية ولفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

إعارة تحولت إلى انتقال نهائي

وكان حمزة عبد الكريم قد انضم إلى برشلونة في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع وجود بند يسمح للنادي الإسباني بتفعيل شراء اللاعب مقابل مليون ونصف المليون يورو.

وبعد المستويات التي قدمها اللاعب، قرر برشلونة تفعيل بند الشراء، ليصبح انتقاله بشكل رسمي إلى الفريق الكتالوني، وهو ما منح الأهلي عائدًا ماليًا مهمًا من الصفقة.

90 مليون جنيه للأهلي وحوافز إضافية

ومن المنتظر أن يحصل النادي الأهلي على مبلغ مليون ونصف المليون يورو مقابل بيع حمزة عبد الكريم، وهو ما يعادل تقريبًا 90 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى وجود حوافز مالية وإضافات أخرى مرتبطة بمستوى اللاعب وأرقامه خلال فترة وجوده مع برشلونة.

وتصل قيمة هذه الإضافات إلى 4 ملايين يورو، وفقًا للبنود المتفق عليها بين الطرفين، لتصبح الصفقة واحدة من الصفقات التي قد تدر دخلًا أكبر للأهلي مستقبلًا حال تحقيق اللاعب للأهداف المحددة في العقد.

نسبة من إعادة البيع.. مكسب طويل الأمد

ولم يكتف الأهلي بالحصول على المقابل المالي الأساسي، حيث تضمن الاتفاق بين الناديين بندًا يمنح القلعة الحمراء نسبة 15% من قيمة إعادة بيع حمزة عبد الكريم مستقبلًا، حال قرر برشلونة انتقال اللاعب إلى نادٍ آخر.

ويعكس هذا البند حرص الأهلي على ضمان الاستفادة المستمرة من تطور لاعبه السابق، خاصة مع وجوده في بيئة كروية قوية مثل برشلونة، التي قد تفتح أمامه فرصًا أكبر للانتقال إلى مستويات أعلى.
 

تمثل صفقة حمزة عبد الكريم إلى برشلونة نجاحًا جديدًا للأهلي في الاستثمار بالمواهب الشابة، ليس فقط من الناحية الرياضية، ولكن أيضًا على المستوى الاقتصادي. فاللاعب بدأ رحلة الاحتراف الأوروبي، بينما حصل الأهلي على عائد مالي مهم مع إمكانية تحقيق أرباح إضافية في المستقبل، لتصبح الصفقة نموذجًا ناجحًا لإدارة المواهب وصناعة النجوم.

الأهلي برشلونة حمزة عبد الكريم يورو الفريق الكتالوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

مشغولات ذهبية

لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

ميدو

حزنا على نجله.. القصة الكاملة لإصابة ميدو بجلطة في المخ

مشغولات ذهبية

115 جنيها دفعه واحدة.. هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 الآن بمصر

ترشيحاتنا

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. الدواجن تهبط لأدنى مستوياتها منذ شهور

الدولار

جنيهان في أيام.. ماذا حدث في سعر الدولار بالبنوك

جانب من الجولة

طفرة مرافق غير مسبوقة بالعبور الجديدة.. كهرباء ومياه وطرق تمهد لانطلاقة عمرانية

بالصور

إنجاز طبي في أمريكا .. أول عملية زرع رئة بين شخصين مصابين بـ الإيدز

أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم

الوقاية من إيبولا .. 6 إجراءات فعالة تحميك ضد العدوى وتقلص انتشار المرض

طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا

بعد إصابة ميدو .. 5 علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية لا يجب تجاهلها

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

سر الصفارة الخضراء

سر الصفارة الخضراء التي ظهرت مع لاعب كندا المصاب.. ما حقيقتها؟

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

المزيد