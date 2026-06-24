من الأهلي إلى برشلونة.. مكاسب ضخمة تنتظر القلعة الحمراء بعد انتقال حمزة عبد الكريم نهائيًا

واصل النادي الأهلي تحقيق المكاسب من تصدير المواهب المصرية إلى الملاعب الأوروبية، بعدما نجح في إتمام صفقة انتقال المهاجم الدولي الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، في خطوة تعد من أبرز المحطات في مسيرة اللاعب الصاعد.

وأعلن النادي الكتالوني بشكل رسمي تعاقده مع حمزة عبد الكريم بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة، ليبدأ اللاعب رحلة جديدة داخل أحد أكبر أندية العالم، بعد تألقه اللافت خلال الفترة الماضية ولفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

إعارة تحولت إلى انتقال نهائي

وكان حمزة عبد الكريم قد انضم إلى برشلونة في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع وجود بند يسمح للنادي الإسباني بتفعيل شراء اللاعب مقابل مليون ونصف المليون يورو.

وبعد المستويات التي قدمها اللاعب، قرر برشلونة تفعيل بند الشراء، ليصبح انتقاله بشكل رسمي إلى الفريق الكتالوني، وهو ما منح الأهلي عائدًا ماليًا مهمًا من الصفقة.

90 مليون جنيه للأهلي وحوافز إضافية

ومن المنتظر أن يحصل النادي الأهلي على مبلغ مليون ونصف المليون يورو مقابل بيع حمزة عبد الكريم، وهو ما يعادل تقريبًا 90 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى وجود حوافز مالية وإضافات أخرى مرتبطة بمستوى اللاعب وأرقامه خلال فترة وجوده مع برشلونة.

وتصل قيمة هذه الإضافات إلى 4 ملايين يورو، وفقًا للبنود المتفق عليها بين الطرفين، لتصبح الصفقة واحدة من الصفقات التي قد تدر دخلًا أكبر للأهلي مستقبلًا حال تحقيق اللاعب للأهداف المحددة في العقد.

نسبة من إعادة البيع.. مكسب طويل الأمد

ولم يكتف الأهلي بالحصول على المقابل المالي الأساسي، حيث تضمن الاتفاق بين الناديين بندًا يمنح القلعة الحمراء نسبة 15% من قيمة إعادة بيع حمزة عبد الكريم مستقبلًا، حال قرر برشلونة انتقال اللاعب إلى نادٍ آخر.

ويعكس هذا البند حرص الأهلي على ضمان الاستفادة المستمرة من تطور لاعبه السابق، خاصة مع وجوده في بيئة كروية قوية مثل برشلونة، التي قد تفتح أمامه فرصًا أكبر للانتقال إلى مستويات أعلى.



تمثل صفقة حمزة عبد الكريم إلى برشلونة نجاحًا جديدًا للأهلي في الاستثمار بالمواهب الشابة، ليس فقط من الناحية الرياضية، ولكن أيضًا على المستوى الاقتصادي. فاللاعب بدأ رحلة الاحتراف الأوروبي، بينما حصل الأهلي على عائد مالي مهم مع إمكانية تحقيق أرباح إضافية في المستقبل، لتصبح الصفقة نموذجًا ناجحًا لإدارة المواهب وصناعة النجوم.