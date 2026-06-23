عبد الظاهر السقا: حمزة عبد الكريم مشروع صلاح ومرموش جديد

تحدث عبد الظاهر السقا نجم الكرة المصرية السابق، عن انتقال حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني .

وقال السقا في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة امر عظيم وكان لابد أن يتواجد مشروع جديد مع محمد صلاح وعمر مرموش.

وأضاف: هذا فخر لنا كمصريين وهذه القرارات في برشلونة لا تؤخذ بعشوائية وإنما بخطوات عديدة منتظمة .

وتابع: وانظروا إلى التكوين الجسماني لحمزة عبد الكريم بعد انتقاله إلى برشلونة وطريقة تفكيره وشخصيته هناك تغييرات عديدة حدثت لحمزة عبد الكريم منذ انتقاله إلى برشلونة في وقت قصير للغاية.