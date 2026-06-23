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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: حسام حسن يسيبلي لقب العميد وياخد لقب اللواء

حسام واحمد حسن
حسام واحمد حسن
محمد بدران

أشاد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، بالمستوى الذي ظهر به الفراعنة تحت قيادة المدير الفني حسام حسن في بطولة كأس العالم 2026، وذلك عقب الفوز التاريخي على نيوزيلندا بنتيجة 3-1.

وقال أحمد حسن، خلال برنامجه التلفزيوني، مازحًا: "أنا شايف بعد الظهور الحلو لمنتخب مصر في كأس العالم، إن الكابتن حسام حسن يسيبلي لقب العميد، وهو ياخد لقب اللواء".

وجاءت تصريحات أحمد حسن بعد الإنجاز الذي حققه منتخب مصر بفوزه التاريخي على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026.

ورفع منتخب مصر بهذا الانتصار حظوظه في التأهل إلى دور الـ16، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة نتائجهم الإيجابية وحسم بطاقة العبور.

حسام حسن احمد حسن كأس العالم

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