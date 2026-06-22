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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: بعض لاعبي الزمالك لهم 50٪؜ من مستحقات الموسم الماضي

أحمد حسن
أحمد حسن
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن  نجم منتخب مصر السابق عن مفاجأة صادمة بشأن مستحقات لاعبي الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: مصدر.. بعض لاعبي الزمالك لديهم ٥٠٪؜ من مستحقات الموسم الماضي.

علي الجانب الاخر أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تمديد فترة الحصول على تراخيص الأندية الراغبة في المشاركة بالبطولات القارية لموسم 2026-2027، لتستمر حتى يوم 25 يوليو 2026.


وأوضح "كاف" أن القرار يأتي في إطار منح الأندية الأعضاء فرصة إضافية لاستكمال جميع المتطلبات والإجراءات الخاصة بنظام تراخيص الأندية، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير المعتمدة للمشاركة في المسابقات الأفريقية.

ويُعد الحصول على رخصة الأندية شرطًا أساسيًا للمشاركة في بطولات الاتحاد الأفريقي، سواء دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية، حيث تشمل متطلبات الترخيص جوانب إدارية ومالية وقانونية وفنية وبنية تحتية يجب على الأندية استيفاؤها.

ومن المنتظر أن تستغل الأندية المهلة الإضافية لإنهاء الملفات المطلوبة وتوفيق أوضاعها وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي، قبل اعتماد القائمة النهائية للأندية المشاركة في النسخة المقبلة من البطولات القارية.

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