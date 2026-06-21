وكيل الجزيري يهاجم الزمالك: أبلغوا اللاعب ليلًا برحيله.. ونرفض هذه الطريقة

أثار حازم فتوح وكيل أعمال اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، الجدل، بشأن مستقبل اللاعب مع القلعة البيضاء؛ بعدما كشف عن تلقي موكله إخطارًا شفهيًا يفيد بخروجه من حسابات الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال فتوح، في تصريحات للصحفيين، إن الجزيري فوجئ باتصال هاتفي من أحد مسؤولي التعاقدات بالنادي، في وقت متأخر من الليل، أبلغه خلاله بانتهاء علاقته مع الزمالك، وعدم وجوده ضمن خطط الفريق للموسم الجديد، رغم أن عقده لا يزال ممتدًا لموسم إضافي.

وأضاف وكيل اللاعب أن الطريقة التي تم بها إبلاغ الجزيري بالقرار كانت غير احترافية، مؤكدًا تحفظه الكامل على أسلوب التعامل مع لاعب بحجم المهاجم التونسي، الذي يعد أحد قادة الفريق، والهداف التاريخي للاعبين الأجانب في نادي الزمالك.

وأشار فتوح إلى أن اللاعب ينتظر موقفًا رسميًا من إدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تحديد موعد الحصول على مستحقاته المالية المتبقية، وإنهاء العلاقة التعاقدية بصورة قانونية ورسمية تحفظ حقوق جميع الأطراف.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في ملف سيف الدين الجزيري؛ في ظل ترقب جماهير الزمالك لحسم مصير اللاعب بشكل نهائي قبل انطلاق الموسم الجديد.