رد فعل صادم من سيف الجزيري بعد قرار الزمالك برحيله

علق التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على قرار القلعة البيضاء برحيل اللاعب.

وكتب الجزيري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:" إلى اللجان الإلكترونية والصفحات المأجورة، الرجاء عدم التدخل فيما لا يعنيكم، فلا تجعلوا من أنفسكم طرفا في أمور لا تخصكم".

وأعلن حازم فتوح وكيل أعمال التونسي سيف الجزيري مهاجم الزمالك عن إخطار إدارة الكرة للاعب بفسخ تعاقده خلال الفترة الحالية.

وقال وكيل اللاعب : "تفاجئنا باتصال من مسؤول التعاقدات بالنادي مع اللاعب في وقت متأخر من الليل، لإبلاغه بانتهاء علاقته مع النادي وخروجه من حسابات الفريق في الموسم المقبل، رغم تبقي موسم آخر في عقده مع الزمالك".



