أزمة جديدة للزمالك بعد فسخ التعاقد مع سيف الجزيري

دخل نادي الزمالك في أزمة جديد بعد إبلاغ سيف الجزيري لاعب الفريق بفسخ تعاقده ورحيله عن الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتفاجئ اللاعب ووكيله بقرار نادي الزمالك مما سبب أزمة في العلاقة ورفض الجزيري كافة الحلول الخاصة بالوصول لحل بشأن قيمة المستحقات المالية.

عقد سيف الجزيري يمتد حتى صيف 2027 مما جعله يطالب براتبه حتى نهاية عقده بعد اتخاذ الزمالك القرار من جانب واحد.

أخطر نادي الزمالك مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري بفسخ التعاقد، وعدم وجود رغبة في استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأتي قرار الزمالك في إطار سياسة التغييرات الكبيرة التي يشهدها الفريق الأول استعدادًا للموسم المقبل.

وأبلغ نادي الزمالك اللاعب ووكيله بقرار فسخ التعاقد، مع بدء مناقشة تسوية المستحقات المالية، حيث يمتد عقد اللاعب مع النادي حتى صيف 2027.

وفي حال رحيل اللاعب بالشكل الحالي، قد يُصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حكمًا لصالحه بالحصول على باقي قيمة عقده، وهو ما يهدد بفتح أزمة جديدة داخل القلعة البيضاء.

وخلال الساعات المقبلة، يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا مع اللاعب ووكيله لحسم الموقف بشكل رسمي والإعلان عن تفاصيل رحيله.