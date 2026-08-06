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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة انتقال إمام عاشور إلى الدوري الإسباني.. مصدر بالأهلي يرد

إمام عاشور
إمام عاشور
عمرو مصطفى

نفى مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي ما تردد خلال الساعات الأخيرة بشأن تلقي إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، أي عروض رسمية أو حتى اتصالات شفهية من أندية الدوري الإسباني وتحديداً نادي فياريال، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله في هذا الملف لا يستند إلى مخاطبات رسمية وصلت إلى إدارة القلعة الحمراء أو إلى اللاعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السفر إلى إسبانيا لخوض معسكر إعداد الموسم الجديد تحت قيادة المغرب  الحسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق الأحمر.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي لم تتلقَّ أي خطابات أو استفسارات من أندية إسبانية بشأن التعاقد مع إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الحالية، مشددًا على أن اللاعب يواصل استعداداته مع الفريق بصورة طبيعية وتركيزُه منصب بالكامل على المرحلة المقبلة.

وأضاف المصدر أن الأولوية داخل النادي في الوقت الحالي تتمثل في حسم ملف تجديد عقد إمام عاشور، باعتباره أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق، إلا أن إدارة الأهلي تتمسك في الوقت نفسه بسياسة النادي المالية، ولن تخرج عن اللائحة أو سقف التعاقدات المحدد للاعبي الفئة الأولى.

وأشار إلى أن مسؤولي الأهلي يقدرون القيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها إمام عاشور، لكن ملف التجديد سيتم حسمه وفقًا للوائح الداخلية للنادي، بما يحقق الاستقرار داخل غرفة الملابس ويحافظ على مبدأ المساواة بين جميع اللاعبين.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الحديث عن وجود عروض خارجية في الوقت الحالي لا يشغل إدارة الأهلي، خاصة في ظل عدم وجود أي عرض رسمي على الطاولة، مؤكدًا أن النادي يركز على إنهاء ملف التجديد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة وفقًا للشروط والسياسات التي وضعتها الإدارة.

إمام عاشور الأهلي فريق الأهلي فياريال الدوري الاسباني

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