أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع الحالي

كشفت منار غانم، نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الخميس، ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواءً صيفية مستقرة، متابعة: “قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية”.

وأضافت أن هناك امتداداً في منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على عدم ارتفاع قيم درجات الحرارة، لتسجل على القاهرة الكبرى 35 درجة.

ونوهت إلى أن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة، وبالتالي سيكون الشعور بدرجات الحرارة أعلى من المتوقع، مشيرة إلى أنه مع غياب أشعة الشمس يكون هناك تحسن ملحوظ في الأجواء مع نشاط للرياح.

وأوضحت أن الرياح قد تكون محملة بالأتربة في بعض الأماكن، كما أن هناك اضطرابات في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.

ولفتت إلى وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، ولكنها غير مؤثرة، مشيرة إلى أن الاستقرار مستمر حتى بداية الأسبوع القادم.