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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلاف على قطعة ارض يتحول لمشاجرة بالأسلحة النارية في الفيوم

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام أسلحة نارية بالفيوم .

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 الجارى تبلغ مركز شرطة الفيوم بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (6 أشخاص "مصابين بأعيرة نارية" ووفاة سيدة "تصادف وجودها بمحل الحادث" متأثرة بإصابتها) ، وطرف ثان: (عامل ، و3 أنجاله) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول أحقيتهم فى شراء قطعة أرض زراعية قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بإستخدام أسلحة نارية وإحداث إصابتهم المنوه عنها ووفاة السيدة.

 أمكن ضبط الطرف الثانى بمكان إختبائهم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية ، وتم بإرشادهم ضبط (الأسلحة النارية "المستخدمة فى التعدى")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية مشاجرة التواصل الإجتماعى

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