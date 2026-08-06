ضبط شبكة بث تليفزيوني لاسلكية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقليوبية لقيامهما بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيونى لاسلكياً ، والتى تقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة لاسلكياً بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون .



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (الأدوات والأجهزة والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة والمعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة – 3 وحدات معالجة مركزية – 10 محطات لتقوية الإشارة – جهاز لاب توب - هاتفى محمول "بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





