فانس: سنستخدم كل الأدوات للتوصل إلى حل مع إيران

أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى حل مناسب مع إيران، مشدداً على أن الإدارة موحدة في تنفيذ قرارات الرئيس دونالد ترامب، ولا توجد خلافات داخلها بشأن التعامل مع الملف الإيراني، وفقا لـ"العربية".

وقال فانس إن بعض الأطراف داخل النظام الإيراني تسعى إلى إنهاء الحرب، في حين يدفع متطرفون نحو استمرارها، مشيراً إلى أن النظام يعاني من تصدعات داخلية.

تصريحات فانس جاءت بعد أن عبر الرئيس الأمريكي عن تفضيله التوصل لاتفاق مع إيران، بدلاً من استمرار الحرب، وخسارة المزيد من الأرواح.

وقال ترامب إن إيران تريد التوصل لاتفاق، لكنها لا تريد الاعتراف بإجراء المحادثات، مؤكداً أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً.

وفي ظلِ البوادر بشأن قرب التوصل لاتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، أعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك بين إيران وعُمان بشأن هرمز في مرحلة الصياغة النهائية.

كما أكدت أن إيران وعُمان اتفقتا على الخصائصِ الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز.

وكشفت الخارجية الإيرانية أيضاً أنه تم الاتفاق مع عُمان على مسار جديد في مضيق هرمز.

وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي أن المسار الجديد المتفق عليه بين إيران وسلطنة عُمان في مضيق هرمز سيكون مؤقتاً، على أن يتم العبور عبره لمدة شهرين أو أكثر.

وتقول طهران إن الاتفاق مع عُمان لا يزال مرهوناً بعدم تدخل أطراف ثالثة محددة.