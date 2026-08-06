ارتفاعات متتالية.. أسعار الذهب الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات متتالية منذ بداية الاسبوع على المستويين العالمي والمحلي إلا أن المحلي كان ارتفاعه محدود نتيجة تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 140 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وصعدت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي مع بداية تداولات الأسبوع بدعم من تراجع حدة التوترات الجيوسياسية، عقب اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل شن هجمات جديدة على إيران، ؤوجود اتصالات تهدف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

خلال تعاملات شهر يوليو 2026، ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 4.5%، في حين ارتفعت أسعار الأوقية عالميًا بنحو 0.6% فقط، مدفوعة بصورة رئيسية بصعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما عزز مكاسب المعدن الأصفر محليًا مقارنة بأدائه في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم الخميس

يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الخميس 6 أغسطس 2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4247 دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5091 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5940 جنيهًا بدون مصنعية وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6789 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 47.520 ألف جنيه

وخفض عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

«دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.