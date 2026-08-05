قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتظار «مودريك» الطويل ينتهي بعودة مُثيرة للعب مع تشيلسي
ثاني الشهادة الثانوية الأزهرية: أحلم بالالتحاق بكلية أصول الدين أسوة بالإمام الطيب
على أنغام بشرة خير.. 5 مشاهد مثيرة من استقبال جماهير طرابزون لصلاح
نقابة الأطباء تحذّر من وصفات علاج السرطان غير العلمية: كربونات الصوديوم قد تسبّب مضاعفات خطيرة|فيديو
بتهمة انتحال صفة صحفية.. نقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد فتاة واقعة أوبر
إيران تحذر من استهداف منشآت الطاقة الخليجية حال تعرضها لهجوم أمريكي
نجوم السياسة والإعلام والرياضة يؤدون واجب العزاء للنائب محمد شبانة في وفاة والدته|صور
رسميا.. "جرويتر فورت" الألماني يضم عمر عبدالمجيد حتى 2028
زيلينسكي وروته يناقشان توريد صواريخ اعتراضية لأوكرانيا
محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين
قائد سابق لسلاح البحرية الإسرائيلي: لن يكون أمام إسرائيل «خيار» سوى مُهاجمة إيران
الألماني «يايسله» مدربًا لـ «نيوكاسل»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نحو 48 جنيها.. تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

قدم بنك الاسكندرية أقل سعر لـ صرف الدولار  ختام تعاملات اليوم الاربعاء 5-8-2026، بعد أن هبط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منذ بداية الاسبوع

هبط سعر الدولار بمتوسط 140 قرشا خلال تعاملات الاسبوع الجاري، وذلك  بدعم من تحويل صندوق النقد الدول مبلغ 1.8 مليار دولار، بعد انتهاء برنامج المراجعة الدورية للاقتصاد المصري والتي تمت بالموافقة على صرف الشريحة السابعة من مبلغ القرض المقدر بـ 8 مليارات دولار.

واليوم الاربعاء واصل سعر صرف الدولار الهبوط ختام تعاملات في جميع البنوك وذلك لليوم الرابع على التوالي.

أسعار الدولار اليوم 

 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاربعاء 5 أغسطس بختام التعامات ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني50.40 جنيه للشراء - 50.50 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 


سعر الدولار في  مصرف أبوظبي الإسلامي 50.25 جنيه للشراء و  50.35 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في  المصرف العربي الدولي 49.80 جنيه للشراء و  49.90 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في  بنك قناة السويس  49.80 جنيه للشراء و 49.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 


سعر الدولار في  بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  49.79 جنيه للشراء و 49.89 جنيه للبيع.


سعر الدولار في  بنك نكست  49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في  بنك التعمير والإسكان  49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  البنك الأهلي المصري


سعر الدولار في  البنك الأهلي المصري  49.77 جنيه للشراء - 49.87 جنيه للبيع.


البنك الأهلي الكويتي (ABK): 49.77 جنيه للشراء - 49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 


سعر الدولار في بنك مصر  49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنوك 

 

سعر الدولار في ميد بنك 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف المتحد 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي  49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 49.75 جنيه للشراء و 49.85 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.75 جنيه للشراء و 49.85 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 49.72 جنيه للشراء و 49.82 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه سعر الدولار الان سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه بنك مصر البنك الاهلي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

مشغولات ذهبية

قفزة في أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

وزير التربية والتعليم

التعليم : انتظروا مناهج البكالوريا نهاية أغسطس ..وتؤكد: الصور المتداولة حالياً "مزيفة"

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

ترشيحاتنا

الأهلي

الأهلي يواصل انتصاراته الودية بثنائية أمام بترول أسيوط استعدادًا للموسم الجديد

إمام عاشور

إمام عاشور يغيب عن ودية الأهلي أمام بترول أسيوط بسبب برنامج تأهيلي

مشجع طرابزون

الحلم بقى حقيقة.. مشجع طرابزون يبكي أمام شاشة التلفزيون لحظة وصول محمد صلاح

بالصور

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت

بعد انتقال محمد صلاح.. ماذا تعرف عن مدينة طرابزون التركية؟

مدينة طرابزون تركيا
مدينة طرابزون تركيا
مدينة طرابزون تركيا

طريقة تحضير بيكاتا باللحمة بمذاق المطاعم

طريقة تحضير بيكاتا باللحمة بمذاق المطاعم
طريقة تحضير بيكاتا باللحمة بمذاق المطاعم
طريقة تحضير بيكاتا باللحمة بمذاق المطاعم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟

فيديو

الفنان ساموزين

ساموزين يطرح عيشني عنوان الميني ألبوم

أنا جنبك

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

محمد الشرنوبي

تفاصيل أغنيات ألبوم "بعد الليل" لـ محمد الشرنوبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد