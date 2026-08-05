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إيران تحذر من استهداف منشآت الطاقة الخليجية حال تعرضها لهجوم أمريكي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تحذر من استهداف منشآت الطاقة الخليجية حال تعرضها لهجوم أمريكي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تصاعدت حدة التوتر في منطقة الخليج مع ورود تقارير تفيد بأن إيران وجهت تحذيرات إلى دول الخليج من أن أي هجوم أمريكي جديد على أراضيها قد يقابل برد يستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة في المنطقة.

 ونقلت وكالة "رويترز"، استناداً إلى خمسة مصادر مطلعة، أن طهران أبلغت عدداً من دول الخليج بأن منشآت النفط والطاقة قد تصبح أهدافاً في حال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التحذيرات، في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً للتوصل إلى تفاهمات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، وسط مخاوف من انهيار المفاوضات وعودة التصعيد العسكري.

 وتشير المصادر إلى أن إيران تسعى إلى رفع كلفة أي عمل عسكري أمريكي محتمل عبر توجيه رسائل ردع إلى الحلفاء الإقليميين لواشنطن، معتبرة أن أي مواجهة لن تقتصر على الأراضي الإيرانية.

ووفقاً للتقارير، فإن هذه الرسائل جاءت بعد تهديدات سابقة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف منشآت وبنية تحتية للطاقة داخل إيران، قبل أن تتراجع حدة تلك التصريحات لاحقاً، وسط حديث عن جهود إقليمية لاحتواء الأزمة، شملت اتصالات دبلوماسية بين واشنطن وعدد من العواصم الخليجية.


وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة وإيران، عبر وسطاء، بحث ترتيبات مؤقتة لإعادة فتح مضيق هرمز، في محاولة لمنع اندلاع مواجهة جديدة قد تؤثر بصورة مباشرة على أسواق الطاقة العالمية. وتؤكد مصادر مطلعة أن دول الخليج تنظر بقلق إلى احتمال تجدد العمليات العسكرية، خشية تعرض منشآتها النفطية أو مرافقها الاقتصادية لهجمات قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في إمدادات الطاقة العالمية.

ورغم استمرار الاتصالات السياسية، لم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد صحة هذه التحذيرات أو يحدد طبيعة الرد الإيراني المحتمل، بينما تواصل الأطراف المعنية جهودها للتوصل إلى اتفاق يخفف من حدة التوتر ويضمن استمرار الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

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