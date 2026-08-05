محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

عقد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية لقاءً جماهيريًا موسعًا بديوان عام مركز ومدينة برج العرب، بحضور القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: أحمد خليل، وعبدالله سعداوي، وصالح عبدالمنعم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكاوى ومطالب المواطنين من أحياء العامرية أول والعامرية ثانٍ ومركز ومدينة برج العرب، حيث تمت مناقشة عدد من الطلبات والشكاوى التي شملت ملفات خدمية واجتماعية ومعيشية، موجهًا جميع الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري معها، مع المتابعة المستمرة حتى الانتهاء من حلها بصورة جذرية.

وفي استجابة مباشرة لعدد من الحالات، وجّه المحافظ بتوفير فرص عمل للمواطنين، تضمنت فرصًا مخصصة لذوي الهمم، بالتنسيق مع مديرية العمل بالإسكندرية، برواتب تبدأ من الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية أن اللقاءات الجماهيرية ستستمر بشكل دوري وأسبوعي، باعتبارها إحدى أهم قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، لما تمثله من وسيلة فعالة لرصد المشكلات على أرض الواقع، وسرعة التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة في ترسيخ مبادئ الشفافية والاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين.