زيلينسكي وروته يناقشان توريد صواريخ اعتراضية لأوكرانيا

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، اليوم الأربعاء، "توريد صواريخ اعتراضية لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية والتنسيق مع الشركاء لتسريع اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الصدد".

وقال زيلينسكي، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية،: "نعمل بأقصى جهد ممكن مع جميع الشركاء القادرين على المساعدة في توريد صواريخ اعتراضية للحماية من الضربات الروسية"، قائلًا إن " حياة الشعب الأوكراني تعتمد على عزم الشركاء في أوروبا والولايات المتحدة".

وكان زيلينسكي قد شدد في وقت سابق على أن "الأولويات الفورية تتمثل في قرارات الشركاء بتزويد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية مضادة للصواريخ الباليستية".