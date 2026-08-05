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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أبناء الغربية يكتبون سطورا جديدة من التفوق.. محافظ الغربية يكرم 100 من أوائل الجمهورية والمحافظة ويؤكد: الاستثمار في العقول المتميزة هو الطريق لبناء مستقبل الوطن.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

كرّم اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، 100 طالب وطالبة من أوائل الجمهورية والمحافظة في الشهادات العامة والأزهرية بمختلف المراحل التعليمية، خلال احتفالية كبرى أقامتها المحافظة بالمركز الثقافي بمدينة طنطا، بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأسر الطلاب، في احتفالية جسدت تقدير المحافظة لأبنائها الذين رفعوا اسم الغربية في مختلف الشهادات التعليمية.

توجيهات محافظ الغربية 

واستهلت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبته تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم، ثم عروض فنية ووطنية قدمها طلاب مديرية التربية والتعليم، عكست روح الانتماء والاعتزاز بالوطن، وسط أجواء غلبت عليها مشاعر الفخر والفرحة بما حققه أبناء الغربية من مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، في مشهد حظي بتفاعل كبير من أسر الطلاب والحضور.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد المحافظ، خلال كلمته، أن ما حققه أبناء الغربية من تفوق هو ثمرة سنوات من الاجتهاد والإصرار، وتكامل أدوار الأسرة والمدرسة، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على الاحتفاء بالنماذج المتميزة باعتبارها قدوة حقيقية للأجيال الجديدة. وقال: «نفتخر بكل طالب وطالبة رفعوا اسم الغربية عاليًا، وسنظل داعمين لكل مجتهد ومبدع، لأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر قيمة، وما تحقق اليوم يؤكد أن أبناء الغربية يمتلكون من الطموح والقدرة ما يؤهلهم لصناعة مستقبل أكثر إشراقًا لأنفسهم ولوطنهم». مؤكدًا أن الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان، باعتبارهما ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة أجيال قادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

اوائل الطلاب والطالبات 

وشهدت الاحتفالية نقل فضيلة الشيخ مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالغربية، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، للطلاب وأسرهم، فيما نقل الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تحيات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مقدمًا التهنئة للطلاب على تفوقهم. واختُتمت الاحتفالية بتكريم الطلاب وتسليمهم شهادات التقدير، والتقاط الصور التذكارية معهم ومع أسرهم، إلى جانب تكريم مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالغربية تقديرًا لجهودهما في دعم مسيرة التفوق وصناعة أجيال متميزة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين طلاب وطالبات

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