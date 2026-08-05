هل التربح من السوشيال ميديا حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين يُدعى محمد علي عبد المنعم من سمالوط بمحافظة المنيا، حول حكم التربح من منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وفيسبوك، خاصة إذا كانت الأرباح مرتفعة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن الحكم في هذه المسألة يتوقف على طبيعة المحتوى الذي يقدمه صاحب الصفحة.

وأضاف أن تقديم محتوى هادف ومحترم ومتوافق مع الآداب الشرعية والإسلامية، سواء كان تعليميًا أو توعويًا أو نافعًا للناس، يجعل التربح منه جائزًا ولا حرج فيه.

وأشار إلى أن العبرة ليست بوسيلة الربح أو العملة المستخدمة، حتى وإن كانت الأرباح بالدولار، وإنما بالمحتوى ذاته ومدى التزامه بالضوابط الشرعية والقانونية.

وأكد أن التربح من محتوى مخالف للآداب العامة أو يتضمن تجاوزات أو اعتداءً على حقوق الآخرين، مثل سرقة المحتوى أو الترويج لما لا يجوز، لا يصح شرعًا.

وشدد على أن القاعدة العامة هي أن "المحتوى هو الحاكم"، فإذا كان المحتوى مباحًا ومفيدًا، جاز التربح منه، أما إذا خالف ذلك فلا يجوز، سواء كان على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها.