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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برؤية عالمية وشراكة مع «نوبو».. «سوديك» و«نوبو» تستعدان لإطلاق أول شقق فندقية تحمل علامة "نوبو" العالمية في مصر ضمن مشروع «أوجامي» خلال أيام

«سوديك» و«نوبو» تستعدان لإطلاق أول شقق فندقية تحمل علامة "نوبو" العالمية في مصر
«سوديك» و«نوبو» تستعدان لإطلاق أول شقق فندقية تحمل علامة "نوبو" العالمية في مصر

تستعد شركة سوديك الرائدة فى السوق العقارى، بالشراكة مع العلامة العالمية «نوبو»، لإطلاق أول شقق فندقية تحمل علامة «نوبو» في مصر ضمن مشروع «أوجامي» برأس الحكمة فى الساحل الشمالي، خلال الأيام المقبلة، في خطوة تعزز مكانة المشروع كواحد من أبرز الوجهات الساحلية الفاخرة، وتؤكد استراتيجية شركة سوديك في تقديم مشروعات تجمع بين القيمة الاستثمارية والتصميم العالمي وتجارب الضيافة الراقية.

ويقع مشروع «نوبو ريزيدنسز» في مصر داخل مشروع «أوجامي» بالساحل الشمالي، على مساحة 34 فدان، ويضم فندق نوبو المكون من 80 غرفة، إلى جانب مطعم نوبو الشهير، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الفيلات السكنية الفاخرة، والوحدات السكنية التي تحمل العلامة التجارية، والوحدات الفندقية المدارة، بما يوفر تجربة متكاملة مستوحاة من أشهر وجهات الضيافة العالمية.

ويشمل المشروع 25 فيلا تحمل علامة نوبو ومفروشة بالكامل بإطلالات مباشرة على البحر، إلى جانب 150 وحدة سكنية مفروشة بالكامل تحمل العلامة العالمية، فضلا عن 36 وحدة فندقية مدارة بواسطة فندق نوبو وتتمتع بإطلالات مائية مميزة، بما يعكس مفهوما جديدا للحياة الفاخرة التي تمزج بين الخصوصية والخدمات الفندقية الراقية.

ويستند المشروع إلى الإرث العالمي لعلامة نوبو التي أسسها الشيف العالمي نوبو ماتسوهيسا والممثل العالمي روبرت دي نيرو، والتي نجحت على مدار أكثر من ثلاثة عقود في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز علامات الضيافة الفاخرة في العالم، انطلاقا من فلسفة "كوكورو" اليابانية التي تعبر عن الروح والمشاعر والارتباط الإنساني، وتضم اليوم 56 مطعما، و46 فندقا، و17 مجتمعا سكنيا في مختلف أنحاء العالم.

ويحظى ملاك المشروع بتجربة معيشية متكاملة تجمع بين الرفاهية والخصوصية، من خلال شاطئ خاص، ومسابح، ومرافق متطورة للياقة البدنية والسبا، وخدمات الكونسيرج، والأمن على مدار الساعة، إلى جانب باقة واسعة من الخدمات الحصرية، تشمل خدمات التنظيف، وخدمة السائق، وأولوية الحجز في مطعم نوبو، وتجارب تناول الطعام داخل المنزل، وغيرها من خدمات الضيافة المصممة وفقا لأعلى المعايير العالمية.

ويمثل إطلاق «نوبو ريزيدنسز» داخل «أوجامي» إضافة نوعية إلى سوق العقارات الفاخرة في مصر، ويؤكد رؤية شركة سوديك الرائدة في التطوير العقاري، في تقديم مشروعات تجمع بين التصميم الراقي، والعلامات العالمية، وتجارب المعيشة المتكاملة، بما يواكب تطلعات العملاء الباحثين عن أسلوب حياة استثنائي على ساحل البحر المتوسط.

وكانت شركة سوديك قد حققت أعلى معدل نمو خلال آخر 5 سنوات بالنصف الأول من 2026 بأداء متوازن يجمع بين قوة المبيعات والأرباح والتسليمات، بعدما سجلت نموا استثنائيا في مختلف مؤشراتها الرئيسية، مدفوعة بارتفاع كبير في إجمالي المبيعات والإيرادات وعمليات التسليم والمتحصلات النقدية، بما يؤكد نجاح استراتيجيتها في تحقيق نمو مستدام، ويدعم مكانتها كواحدة من أبرز مطوري المجتمعات العمرانية المتكاملة في السوق المصري.

وتعد شركة سوديك واحدة من أبرز الكيانات الرائدة في قطاع التطوير العقاري على مستوى الشرق الأوسط، حيث نجحت على مدار سنوات من العمل المؤسسي المتواصل في تأكيد مكانتها كعلامة فارقة في صناعة المجتمعات العمرانية المتكاملة، ولم يأت هذا التميز من فراغ، بل كان نتاج رؤية استراتيجية طموحة ترتكز على الابتكار، وجودة التنفيذ، وفهم عميق لاحتياجات السوق، ما مكن الشركة من تقديم مشروعات عقارية متكاملة تجمع بين الحداثة والاستدامة، وتواكب أعلى المعايير العالمية في التخطيط والتصميم.

شركة سوديك نوبو سوديك

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