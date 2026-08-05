قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يقفز بقوة محليا وعالميا.. الأسواق تترقب كلمة الحسم من بيانات الوظائف الأمريكية
«ملك في كل مكان».. كاف يحتفي بمحمد صلاح بعد انتقاله إلى طرابزون سبور
متحدث التعليم : مناهج البكالوريا جاهزة .. وهناك مواعيد وآليات محددة لإعلانها
عبدالرحمن السيد مناصر غزة.. طبيب مصري يتحول لنجم سياسة لامع ومرشح للشيوخ الأمريكي
رئيس الوزراء يستعرض مقترحاً لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
تخفيضات تصل إلى 60%.. اتحاد الغرف التجارية يكشف ضوابط الأوكازيون الصيفي 2026
لدعم رؤية مصر 2030.. خطة مشتركة بين الإنتاج الحربي والصحة لتطوير الرعاية الطبية| صور
فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي
محمد صلاح يقود هتافات جماهير طرابزون سبور فور وصوله إلى إسطنبول
محمد صلاح يخضع للفحص الطبي مع طرابزون سبور "فيديو"
خالد الغندور: استقدام حكام أجانب لكل مباريات المنافسة على الدوري أسهل من الاعتراض على التحكيم
احتفالًا بانتقال صلاح.. رقص وفرحة من كوكسال بابا بقميص منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عايز يشتري مخـ ـدرات.. تفاصيل مصرع مواطن على يد ابنه بالإسكندرية

التفاصيل الكاملة لمقتل مواطن على يد ابنه بالإسكندرية
التفاصيل الكاملة لمقتل مواطن على يد ابنه بالإسكندرية
أحمد بسيوني

كشف عدد من جيران الأسرة تفاصيل الساعات التي سبقت الجريمة المأساوية التي شهدتها منطقة الإبراهيمية شرق الإسكندرية، مؤكدين أن الشاب المتهم، البالغ من العمر 19 عامًا، كان يعمل بإحدى ورش إصلاح السيارات، وأنه كان يتردد، بحسب روايتهم، على تعاطي المواد المخدرة.

وأضاف الجيران أن مشادة كلامية نشبت بين الشاب ووالديه بعدما طلب الحصول على مبلغ مالي، يُعتقد أنه كان يرغب في استخدامه لشراء مواد مخدرة، قبل أن تتطور المشادة إلى اعتداء داخل المنزل باستخدام سلاح أبيض.

تفاصيل مقتل مواطن على يد ابنه بالإسكندرية

وأشاروا إلى أن الأب كان أول من تعرض للاعتداء، ثم حاولت الأم التدخل لإنقاذه، إلا أنها أصيبت هي الأخرى، فيما أُصيب شقيق المتهم أثناء محاولته منعه والسيطرة عليه.

وأكد الجيران أن الأب فارق الحياة في موقع الحادث، بينما جرى نقل الأم إلى المستشفى وهي في حالة حرجة، كما نُقل الشقيق لتلقي العلاج، في الوقت الذي تواصل فيه جهات التحقيق مباشرة أعمالها لكشف ملابسات الواقعة، وبيان أسبابها وظروفها بشكل كامل. 

بداية الواقعة

وكانت منطقة الإبراهيمية شرق محافظة الإسكندرية، قد شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم واقعة مأساوية، بعدما لقي رجل مصرعه، فيما أُصيبت زوجته بإصابات بالغة، وأصيب نجلهما الآخر، إثر واقعة اعتداء داخل مسكن الأسرة بشارع الأحقاف.

وتشير المعلومات الأولية إلى اتهام شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بالاعتداء على أفراد أسرته، ما أسفر عن وفاة والده في موقع الحادث، بينما نُقلت والدته إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، حيث تخضع للرعاية داخل العناية المركزة في حالة حرجة، فيما أُصيب شقيقه بجروح استلزمت خياطة نحو 21 غرزة. 

فرض كردون أمني

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وفرضت كردونًا أمنيًا، كما باشرت جهات التحقيق معاينة مكان الواقعة وسماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الحادث.

وبحسب التحريات الأولية، فإن المتهم يُشتبه في ارتكابه الواقعة وهو تحت تأثير مواد مخدرة، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية، مع انتظار نتائج التحقيقات والتقارير الفنية لتحديد جميع ملابسات الواقعة وأسبابها.

مقتل مواطن على يد ابنه بالإسكندرية الإسكندرية محافظة الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

خبز

شعبة المخابز: نشعر بالحزن من القرار الجديد برفع سعر الرغيف الفينو والسياحي | فيديو

ترامب

قرار يُغيّر حياة الأمريكيين .. ترامب يدفع نحو إلغاء تبديل الساعة مرتين سنويًا

إمام عاشور

إعلامي يكشف موقف إمام عاشور من تجديد تعاقده مع الأهلي .. فيديو

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

صورة أرشيفية

أكبر رئيس في العالم | من هو الزعيم الذي يُدير الحُكم عن بُعد ويُعيد تشكيل قادة الجيش؟

ترشيحاتنا

الدوالي

من الألف للياء .. إليك طرق علاج الدوالي الكاملة

صورة للباحث واللجنة المشرفة

كلمات خامنئي المسلحة | دراسة أكاديمية تفكك خطابات المرشد الإيراني

تساقط الشعر

أسباب غير متوقعة لتساقط الشعر

بالصور

لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟.. سمير كوبرا يكشف الأسباب وطرق التخلص منها بأمان

لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟
لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟
لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟.. خبير تغذية يحسم الجدل

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس .. 8 علامات تكشف ضعف الدورة الدموية

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية

عصير البطيخ لمرضى الضغط .. 7 فوائد قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على

فيديو

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد