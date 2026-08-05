عايز يشتري مخـ ـدرات.. تفاصيل مصرع مواطن على يد ابنه بالإسكندرية

كشف عدد من جيران الأسرة تفاصيل الساعات التي سبقت الجريمة المأساوية التي شهدتها منطقة الإبراهيمية شرق الإسكندرية، مؤكدين أن الشاب المتهم، البالغ من العمر 19 عامًا، كان يعمل بإحدى ورش إصلاح السيارات، وأنه كان يتردد، بحسب روايتهم، على تعاطي المواد المخدرة.

وأضاف الجيران أن مشادة كلامية نشبت بين الشاب ووالديه بعدما طلب الحصول على مبلغ مالي، يُعتقد أنه كان يرغب في استخدامه لشراء مواد مخدرة، قبل أن تتطور المشادة إلى اعتداء داخل المنزل باستخدام سلاح أبيض.

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وأشاروا إلى أن الأب كان أول من تعرض للاعتداء، ثم حاولت الأم التدخل لإنقاذه، إلا أنها أصيبت هي الأخرى، فيما أُصيب شقيق المتهم أثناء محاولته منعه والسيطرة عليه.

وأكد الجيران أن الأب فارق الحياة في موقع الحادث، بينما جرى نقل الأم إلى المستشفى وهي في حالة حرجة، كما نُقل الشقيق لتلقي العلاج، في الوقت الذي تواصل فيه جهات التحقيق مباشرة أعمالها لكشف ملابسات الواقعة، وبيان أسبابها وظروفها بشكل كامل.

بداية الواقعة

وكانت منطقة الإبراهيمية شرق محافظة الإسكندرية، قد شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم واقعة مأساوية، بعدما لقي رجل مصرعه، فيما أُصيبت زوجته بإصابات بالغة، وأصيب نجلهما الآخر، إثر واقعة اعتداء داخل مسكن الأسرة بشارع الأحقاف.

وتشير المعلومات الأولية إلى اتهام شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بالاعتداء على أفراد أسرته، ما أسفر عن وفاة والده في موقع الحادث، بينما نُقلت والدته إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، حيث تخضع للرعاية داخل العناية المركزة في حالة حرجة، فيما أُصيب شقيقه بجروح استلزمت خياطة نحو 21 غرزة.

فرض كردون أمني

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وفرضت كردونًا أمنيًا، كما باشرت جهات التحقيق معاينة مكان الواقعة وسماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الحادث.

وبحسب التحريات الأولية، فإن المتهم يُشتبه في ارتكابه الواقعة وهو تحت تأثير مواد مخدرة، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية، مع انتظار نتائج التحقيقات والتقارير الفنية لتحديد جميع ملابسات الواقعة وأسبابها.